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大新竹輕軌計畫拚進度 林智堅籲合併升格可加速進行

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府近年推動大新竹輕軌計畫，整體路網計畫送交通部備查，分為紅、綠、橘、藍線。圖／新竹市政府提供
新竹市政府近年推動大新竹輕軌計畫，整體路網計畫送交通部備查，分為紅、綠、橘、藍線。圖／新竹市政府提供

新竹縣市坐擁新竹科學園區，但交通壅塞是不少竹科人的痛，新竹縣市政府近年都在拚推大新竹輕軌，串連高鐵、台鐵與竹科、竹北等生活圈。綠黨市議員劉崇顯今在議會質詢追問輕軌計畫進度，也建議採用Tram-Train複合式軌道系統，減輕財政負擔。

新竹市爭取中央前瞻軌道建設，積極啟動大新竹輕軌可行性研究評估工作，研究報告已送交通部審查，正在修正中待核定，新竹縣昨天也宣布啟動捷運路網評估與新竹藍線可行性研究，輕軌藍線目標在台鐵六家站銜接新竹市輕軌紅線，形成環狀路線。

林智堅表示，大新竹輕軌是串連新竹縣市的環狀輕軌計畫，新竹縣籍立委強烈要求新竹縣也要做可行性評估，造成新竹市計畫被擱置，但昨天看到縣府宣布啟動相關可行性評估，他樂見因為大新竹合併升格議題，促使縣府加速執行，新竹市部分，秘書長上周已跟交通部次長胡湘麟會面，未來將更積極溝通，希望盡速核定進入下一階段。

劉崇顯進一步提到，台鐵六家線起訖點為新竹站、六家站，是高鐵新竹站重要的轉乘路線，全長11公里共6站，行駛時間20分鐘，新竹市的輕軌紅線起訖點也相同，雖然使用系統尚未出爐，行駛時速還不確定，但強調絕對不會比火車快，加上行經光復路等市區，已經讓不少上班族有疑慮，擔心搭輕軌通勤時間可能還要比搭火車長。

基隆輕軌經驗來看，劉表示，交通部過去提出輕軌取代台鐵的計畫，並啟動複合式軌道的可行性研究，但因會衝擊台鐵縱貫線營運作罷，反觀新竹其實更有潛力爭取Tram-Train的複合式軌道系統，因台鐵的六家與內灣線都屬支線，對台鐵衝擊不大，複合式系統運作不用新建軌道，更可大幅節省建設經費。

林智堅表示，當時在規畫輕軌時，Tram-Train的複合式軌道系統本就是跟很多專家學者討論出的選項之一，未來進入綜合規畫階段，會把各種可能包含此系統納入評估。

另，市府也說明，台鐵六家線路線偏離主要人口居住地區，但輕軌路線會經過人口稠密區域為主，將行經新竹車站、新竹公園、馬偕醫院、工研院、清大、交大、科學園區與關新地區及高鐵，預期吸引大量通勤、通學及休憩民眾搭乘，且民眾的旅行時間應以實際搭乘的起迄點計算，而非僅以兩端點時間計算。

新竹市長林智堅今天在議會市政總質詢被問到大新竹輕軌進度，表示大新竹輕軌是串連新竹縣市的環狀輕軌計畫，秘書長上周已跟交通部次長胡湘麟會面，未來將更積極溝通。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天在議會市政總質詢被問到大新竹輕軌進度，表示大新竹輕軌是串連新竹縣市的環狀輕軌計畫，秘書長上周已跟交通部次長胡湘麟會面，未來將更積極溝通。圖／新竹市政府提供

新竹 基隆輕軌 台鐵

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