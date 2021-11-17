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國民黨回娘家「同舟計畫」方案 徐巧芯質疑跟誰同舟

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員徐巧芯去年2月與國民黨前秘書長金溥聰等人開記者會，反對當時程序正當性有問題的傅崐萁回復黨籍案。圖／取自徐巧芯臉書
台北市議員徐巧芯去年2月與國民黨前秘書長金溥聰等人開記者會，反對當時程序正當性有問題的傅崐萁回復黨籍案。圖／取自徐巧芯臉書

朱立倫日前提出黨員回娘家「同舟計畫」方案，今天中常會將通過辦該計畫辦法草案，放寬黨紀處分規程。不過，台北市議員徐巧芯質疑，傅崐萁2009年就被開除，如今已12年，不管有沒有「同舟計畫」的年限減半，都可以申請恢復黨籍 ，未來被開除者需不需要通過「考紀會」審查？

徐巧芯說，「同舟共濟」是好事，但更重要的是跟誰同舟、為什麼同舟，以及上船的辦法是否合理公義。她說，去年2月，她與國民黨前秘書長金溥聰和一群青年夥伴開了一場記者會，反對當時程序正當性有問題的傅崐萁回復黨籍案，後來不管是為了國民黨的形象，還是考量到程序不周延，總之國民黨並未處理該案。

徐巧芯說，雖然當下引起不少爭議，但隨著後來傅崐萁入獄，回想起來也算是為國民黨擋下了一顆炸彈。如今這件事是否死灰復燃，以另一種形式出現？令人憂心。

徐巧芯表示，她贊成國民黨能有「同舟計劃」，歡迎更多失聯黨員、新血能夠回到或加入國民黨，黨部的想法是好的。但這項計畫應該只能適用於自行退黨或失聯的黨員，不包含被開除者，否則考紀會將形同虛設。

徐巧芯說，傅崐萁2009年就被開除，如今已12年，不管有沒有「同舟計畫」的年限減半，都可以申請恢復黨籍 ，未來被開除者需不需要通過「考紀會」審查？才是本案重點。

徐巧芯感嘆，按照結果回顧，在黨紀、黨籍、黨譽的處理上，真正具有改革精神且予以實踐的，是前任主席江啟臣。「或許有些人不會記得，但我會記得」。

徐巧芯 國民黨 傅崐萁 朱立倫

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