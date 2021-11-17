柯酸高端加打「0+N等於N」 莊人祥：市長算數好但離題
指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗。對於接種疫苗者是重打疫苗一說，指揮中心發言人莊人祥昨天表示「是加打不是重打」卻遭台北市長柯文哲酸爆，「0+N等於N」。對此莊人祥表示，「柯市長的算術一直都很好，但他是不是離題了」。
目前僅有四國承認高端疫苗，因此指揮中心日前公布接種高端疫苗者如有出國需求，可再接種兩劑國際認證疫苗。
針對高端混打爭議，柯文哲則頻頻開嗆，「這不是混打，應該是重打」。而針對莊人祥昨天表示，「沒有出國需求不需要再打疫苗，不是重打是加打」的說法，柯文哲今天則酸「0+N等於N....」。
對此，莊人祥則未正面回應，僅表示「柯市長算數一直很好」。
至於疫苗通行證規畫，莊人祥則表示，目前台灣大部分都沒有需要通行證，只有針對非必要消費，例如八大行業要求從業人員和消費者需接種疫苗，或是到醫療、養護機構探視需出示接種證明，沒有普遍實行。不過未來會先針對國際旅遊規畫使用。
疫情快報
▪【疫情專題】11月17日本土+0、0死亡 境外確診增5例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言