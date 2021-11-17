柯酸高端加打「0+N等於N」 莊人祥：市長算數好但離題

指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗。對於接種疫苗者是重打疫苗一說，指揮中心發言人莊人祥昨天表示「是加打不是重打」卻遭台北市長柯文哲酸爆，「0+N等於N」。對此莊人祥表示，「柯市長的算術一直都很好，但他是不是離題了」。

目前僅有四國承認高端疫苗，因此指揮中心日前公布接種高端疫苗者如有出國需求，可再接種兩劑國際認證疫苗。

針對高端混打爭議，柯文哲則頻頻開嗆，「這不是混打，應該是重打」。而針對莊人祥昨天表示，「沒有出國需求不需要再打疫苗，不是重打是加打」的說法，柯文哲今天則酸「0+N等於N....」。

對此，莊人祥則未正面回應，僅表示「柯市長算數一直很好」。

至於疫苗通行證規畫，莊人祥則表示，目前台灣大部分都沒有需要通行證，只有針對非必要消費，例如八大行業要求從業人員和消費者需接種疫苗，或是到醫療、養護機構探視需出示接種證明，沒有普遍實行。不過未來會先針對國際旅遊規畫使用。

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