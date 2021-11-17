快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

傅崐萁回復黨籍任副主席？國民黨駁斥：要有這資格才行

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
立委傅崐萁。本報資料照片
立委傅崐萁。本報資料照片

國民黨中常會今天將通過「同舟計劃專案 -中國國民黨黨員回娘家特別辦法」草案，放寬黨紀處分規程。黨務高層表示，立委傅崐萁申請恢復黨籍案，都已經過了懲處期限，即便沒有該計畫，根據黨內既有規定，任何符合規定要申請回黨的黨員，用任何理由阻擋黨員的合法權益，都不合理。

黨務高層指出，這一次推出「同舟計畫」希望通案式處理，包括過去有加入親民黨、新黨與民眾黨的，都歡迎大家認同國民黨理念的黨員，都回來共同打拼，「跟傅崐萁回黨一案根本無關」。

對於傳出傅崐萁可能擔任副主席等相關職務，黨務高層表示，傅崐萁是否回黨還不知道，回不回黨尊重個人權利及規定；然而擔任副主席，必須擔任過中評委或中央委員才有資格，傅崐萁並未有此資格，小道消息根本是「胡扯」，未來傅頂多可能從「黨團」委員變成「黨籍」委員而已。

對於台北市議員鍾小平及前立委李嘉進之子李縉穎回黨問題，黨務高層表示，即便鍾有機會回來也與罷昶、補選提名無關，到時補選一定是按照徵召辦法來走。而李縉穎被開除黨籍的懲處期限是6年，就算減半也是後年的事，但同舟計畫的申請回黨寬限期只有3個月。

黨務高層指出，「同舟計畫」本質上就是一個通案式的方案，希望邀請各方好朋友一起為當前的公投及後續諸多戰役一起努力，力拚重返執政。

傅崐萁 國民黨 李縉穎

延伸閱讀

朱立倫讓傅崐萁返黨引不滿 徐巧芯：真正改革的是江啟臣

藍中常會今擬過同舟計畫草案 讓傅崐萁等爭議人物回娘家

反三接蓋台北港 綠營喊話侯友宜堅定立場別被國民黨騙

拜習會強調台海和平 國民黨支持任何緩和台海情勢政策

相關新聞

傅崐萁回復黨籍任副主席？國民黨駁斥：要有這資格才行

國民黨中常會今天將通過「同舟計劃專案 -中國國民黨黨員回娘家特別辦法」草案，放寬黨紀處分規程。黨務高層表示，立委傅崐萁申...

蘇貞昌不會選2024 蔡其昌和周玉蔻賭十碗牛肉麵

立法院副院長蔡其昌今天表示，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和駐日代表謝長廷不會再選舉了，他們自認不會再選了，「不可能了啦...

沈榮津挨批行政不中立 羅秉成：在野黨勿曲解

國民黨立法院黨團今日質疑行政院副院長沈榮津公開宣傳政府公投立場違反行政中立。行政院發言人羅秉成表示，公投對事、選舉對人，...

時力因公投陷分裂？王婉諭認成立辦公室 否認另立黨中央

時代力量立委王婉諭、邱顯智傳出因與黨中央公投立場不一，近期將成立辦公室，被解讀為另立黨中央。王婉諭今受訪時則表示，沒有因...

朱立倫讓傅崐萁返黨引不滿 徐巧芯：真正改革的是江啟臣

無黨籍立委傅崐萁在國民黨主席朱立倫競選主席期間鼎力相助，朱上任後屢傳傅將恢復黨籍。朱立倫日前提出黨員回娘家「同舟計畫」方...

蔡其昌：批台中第2選區立委補選空降 都是舊思維

國民黨提名台中第2選區立委補選參選人顏寬恒遭爆料住在台中七期豪宅。立法院副院長蔡其昌今天說，這是因批評民進黨立委參選人林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。