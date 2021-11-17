傅崐萁回復黨籍任副主席？國民黨駁斥：要有這資格才行

國民黨中常會今天將通過「同舟計劃專案 -中國國民黨黨員回娘家特別辦法」草案，放寬黨紀處分規程。黨務高層表示，立委傅崐萁申請恢復黨籍案，都已經過了懲處期限，即便沒有該計畫，根據黨內既有規定，任何符合規定要申請回黨的黨員，用任何理由阻擋黨員的合法權益，都不合理。

黨務高層指出，這一次推出「同舟計畫」希望通案式處理，包括過去有加入親民黨、新黨與民眾黨的，都歡迎大家認同國民黨理念的黨員，都回來共同打拼，「跟傅崐萁回黨一案根本無關」。

對於傳出傅崐萁可能擔任副主席等相關職務，黨務高層表示，傅崐萁是否回黨還不知道，回不回黨尊重個人權利及規定；然而擔任副主席，必須擔任過中評委或中央委員才有資格，傅崐萁並未有此資格，小道消息根本是「胡扯」，未來傅頂多可能從「黨團」委員變成「黨籍」委員而已。

對於台北市議員鍾小平及前立委李嘉進之子李縉穎回黨問題，黨務高層表示，即便鍾有機會回來也與罷昶、補選提名無關，到時補選一定是按照徵召辦法來走。而李縉穎被開除黨籍的懲處期限是6年，就算減半也是後年的事，但同舟計畫的申請回黨寬限期只有3個月。

黨務高層指出，「同舟計畫」本質上就是一個通案式的方案，希望邀請各方好朋友一起為當前的公投及後續諸多戰役一起努力，力拚重返執政。