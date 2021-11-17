時力因公投陷分裂？王婉諭認成立辦公室 否認另立黨中央

時代力量立委王婉諭、邱顯智傳出因與黨中央公投立場不一，近期將成立辦公室，被解讀為另立黨中央。王婉諭今受訪時則表示，沒有因為公投而分裂，或是另立黨中央辦公室，不過跟邱顯智確實有預計成立辦公室；時代力量中央黨部秘書長白卿芬今則說，2人沒有要另立黨中央，或是另立公投論述辦公室。有他黨立委則向本報證實，已收到辦公室成立茶會的邀請，該辦公室像是智庫的概念。

時代力量日前舉行記者會表態四大公投案立場，除了不同意重啟核四，反萊豬、護藻礁、公投綁大選均表示同意，但當天記者會中，3名黨籍立委僅有擔任黨主席的陳椒華出席，另2名立委王婉諭、邱顯智並未現身，引發議論。

據媒體報導，王婉諭、邱顯智因與黨中央公投立場不同，近期將成立辦公室，被解讀為另立黨中央。不過王婉諭今駁斥，沒有因為公投而分裂，或是另立黨中央辦公室，「不過跟顯智有預計成立辦公室，因為時力是發展中政黨，如果能聚集更多力量，一起來推動政黨發展以及民主政治，都是非常好的」。

白卿芬今則表示，在時力決策委員會裡面，經過2人解釋後，確認他們並沒有要另立黨中央及另立公投論述辦公室。記者追問，2人是否有要成立新的黨辦，白卿芬說，要再與王婉諭求證，「昨天她的解釋不是這樣子」。

白卿芬也強調，時力的主張是經長期討論、不同意見表達後，凝聚出來的共識，「時力重視討論過程，而非最後圈叉結果，沒有外界所傳的情形」。

有他黨立委向本報證實，王婉諭、邱顯智將成立「行動時代」辦公室，並邀請他參與11月27日的成立茶會。該立委表示，據他了解，該辦公室比較像是智庫概念，聚焦各公共議題的論述，基於平時法案合作的情誼，他將會出席成立茶會。