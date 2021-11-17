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朱立倫讓傅崐萁返黨引不滿 徐巧芯：真正改革的是江啟臣

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
台北市議員徐巧芯。本報資料照片
台北市議員徐巧芯。本報資料照片

無黨籍立委傅崐萁在國民黨主席朱立倫競選主席期間鼎力相助，朱上任後屢傳傅將恢復黨籍。朱立倫日前提出黨員回娘家「同舟計畫」方案，今天中常會將通過辦該計畫辦法草案，放寬黨紀處分規程。台北市議員徐巧芯在臉書感嘆，在黨紀、黨籍的處理上，真正有改革的是前任主席江啟臣

徐巧芯曾在臉書發文不滿朱立倫人事布局，今天再度在個人臉書帳號公開發文。她說，在黨紀、黨籍的處理上，真正具有改革精神且予以實踐的，是前任主席江啟臣，「或許有些人不會記得，但我會記得」。徐並在文後備註還有辛苦的考紀會前主委葉慶元。

除了傅崐萁回復黨籍案將在本月進行處理外，包括日前違紀參選被開除黨籍的前立委李嘉進之子李縉穎，以及2年前自行退黨的台北市議員鍾小平，都可以藉由同舟計畫回復黨籍。

朱立倫 傅崐萁 江啟臣

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