蘇貞昌不會選2024 蔡其昌和周玉蔻賭十碗牛肉麵

立法院副院長蔡其昌今天表示，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和駐日代表謝長廷不會再選舉了，他們自認不會再選了，「不可能了啦」，謝長廷現在傾全力做好台日關係，游錫堃就是把立法院長做好，不會想下一個位置在哪裡，三人之間也沒有關係緊張。

蔡其昌今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，兩人聊台中第二選區補選、2022、2024年選舉等議題。

周玉蔻問游、蘇、謝三人是否最近關係緊張，蔡其昌說沒有，2008年為了選舉時有可能，但現在沒有了，他們自認不會選舉了，在政治的攻防上沒有要選的人就會被視為沒有威脅性，就像沒有牙齒的老虎，只會把現在的工作做好，不會想下一個位置，他們之間不會像過去那樣的態樣。

周玉蔻說，政壇傳言，蘇貞昌若選2024，游和謝也會立刻加入，蔡其昌說蘇貞昌不會選總統，謝長廷現在就是全力做好台日關係，游錫堃則是把立法院長做好。他說，蘇貞昌沒有要選，還和周玉蔻賭十碗牛肉麵。

國民黨提名台中第2選區立委補選參選人顏寬恒遭爆料住在台中七期豪宅，蔡其昌說，有這說法是因為國民黨批評民進黨的參選人林靜儀不是在地人才有後續爭議，但批評空降意義不大，都是舊思維，現在重點應該放在有沒有心服務，他也曾跟空降的人選過，他不喜歡去說別人是空降。

而民進黨全代會周日通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名。蔡其昌說，每次選舉有不同方法，但都是經過黨內民主程序，黨一定會思考哪種方式對現況最好，要採用哪種方法都沒關係，但要找最可能贏的候選人，對於民進黨台中市長選舉採徵召，他說他都可以，訂出什麼樣制度，他都可以接受。