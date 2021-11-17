陳建仁打高端訪歐 外交部：貴賓身分受邀 入境獲禮遇

前副總統陳建仁出訪波蘭與立陶宛，但因陳建仁曾參加高端疫苗試驗，且接種過高端疫苗，按照國際規定，僅四國承認高端疫苗，入境恐遭擋；外交部今表示，陳建仁是以貴賓身分受邀，入境時獲禮遇安排。

記者昨詢問外交部有關陳建仁出訪歐洲入境事宜，外交部發言人歐江安今早回覆表示，陳建仁在公衛、科學領域的專業成就，以及台灣作為民主自由堡壘受到國際社會的重視，因此陳建仁受邀訪問歐洲，並在重要的國際論壇發表專題演說，深化台灣與民主社群的連結及友好關係。

歐江安說，陳建仁是以貴賓身分受邀，因此入境時獲得禮遇安排；一般民眾入境時則仍須遵守當地國的檢疫隔離規定。

外交部15日宣布，陳建仁夫婦15日晚間出發，先訪波蘭，另應立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）邀請，將出席立陶宛於19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」，預定21日於民主論壇結束後返台。