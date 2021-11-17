拜登談台灣「不鼓勵獨立」 學者：美國整體政策未變

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平昨視訊會議後，拜登今談及台灣一度說「它是獨立的」，之後則說不鼓勵獨立，鼓勵台灣完全按照台灣關係法的要求行事。學者嚴震生指出，美國整體政策沒有改變，拜登有時講錯一些話，只要美國政府願意出來澄清，應不會對美中台關係造成很大影響。

拜習會後，拜登於美東時間16日被記者問及是否就台灣議題達成任何進展，他一度說，「我們非常明確地表明支持『台灣法』（應指台灣關係法）」以及「它是獨立的，它自己做決定」。

記者之後詢問拜登能否澄清對台政策，拜登則說，「我說的是，他們必須決定。他們就是指台灣，不是我們（美國）。我們不會鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全按照『台灣法』要求的行事，這就是我們正在做的事情，讓他們自己打定主意。」

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，美國整體政策確實是沒有改變，拜登可能講錯一些，美國也願意修正；只要美國政府願意出來澄清，對美中台關係影響應該不會很大。

嚴震生說，只是台灣聽了可能覺得美國好像對台有些改變，事實上並沒有，「是一些失言讓台灣覺得開心吧。」

不支持台獨為美國政府一貫立場，白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）今年7月在一場活動曾說，支持美台非官方關係，不支持台獨。

駐美代表處政治組前組長趙怡翔則表示，拜登的立場是一貫的，台灣是民主國家，未來必須符合自己人民的期待。

趙怡翔今在臉書發文評論拜登最新發言，指接下來可能會有一些評論家說拜登立場反覆，但在他眼裡，拜登的思維頗清楚；為什麼？因為拜登這番說詞在他當選前就曾出現。

趙怡翔說，在2020年民主黨通過了新版黨綱，其中內容就提到：「美國民主黨將恪守台灣關係法的承諾，並支持兩岸議題在符合台灣人民意願與最佳利益的狀況下，找到和平解決之道。」

趙怡翔接著說，這黨綱的意思，就是相較過去美方會提到兩岸關係必須由兩岸人民共同決定，民主黨（也就是拜登陣營）的立場是台灣的未來必須符合台灣人民自己的意願與利益。