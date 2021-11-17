市政、公投行程滿突胸悶 黃偉哲：無大礙僅有心律不整

台南市長黃偉哲14日原本要北上參加民進黨全代會，未料上午跑完行程突然感到胸痛，住院3天後今天回到工作崗位，一早就到賣場視察物價，他說，飲食沒有特別改變，2個月卻無故瘦了5、6公斤，醫師檢查完無大礙，僅有些心律不整要再觀察原因，推測可能是近日忙市政、公投，行程太滿，會再注意自己的健康。

民進黨14日召開全代會，黨公職齊聚，攸關2022大選布局的直轄市長及縣市長提名特別條例，其中明年的六都市長人選將由蔡英文總統徵召，而日前被視為遭正國會劍指的台南市長黃偉哲卻缺席，引發關注。台南市衛生局代為表示，黃偉哲是在跑行程時突然胸悶掛急診。

黃偉哲今天一早到賣場視察民生物資供應及價格波動情形，受訪時表示，14日上午跑完行程原本要搭高鐵北上參加全代會，卻突然感到胸痛，因為常看到周邊的人有胸痛症狀，以為自己會好，結果大病來人就走了，所以他還是趕緊去看醫生。

他說，本來想說看完醫生就繼續跑行程，但醫師囑咐留下來檢查，心血管部分沒問題，不過有些心律不整，還要再觀察原因，至於消化道肝膽腸胃部分目前檢查起來也沒問題，但醫師還是囑咐行程要稍微減少，「健康是自己的，卻引起社會這麼大的關注，非常不好意思，我會更注意自己的健康」。

黃偉哲上任3年來，積極推展觀光、美食，鏡頭前常看到他一直「吃」，黃偉哲說，最近穿褲子就有發現變瘦，2個月無故瘦了5、6公斤，醫師說沒有特別疾病或隱疾，所以他還是會照現在的飲食，可能前陣子平日跑市政，下班跑公投，公投到12月18日結束，接下來他仍會撥出時間做自己該做的事，但上班時間一定還是會以市政為重。