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游盈隆：追求「維穩」是蔡英文、習近平的共同點

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，這段期間台灣輿論開始有「台海兩岸兩個執政黨越來越像，都向獨裁靠攏」聲音，但就算表象有些類似，民主台灣和極權中國還是有根本不同的政治體制和生活方式，不宜混為一談；倒是兩岸領導人有個鮮為人知的事實值得關注，那就是習近平和蔡英文總統都把「維穩」當成最高目標。

游盈隆指出，最近幾天中共召開第十九屆六中全會，會中通過了一項歷史性決議，德國之聲形容是「宣告一個新極權主義國家的誕生和終結」。三天後，完全執政的民進黨召開第十九屆第二次全國黨代表大會，會中通過眾所矚目的「民進黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，將候選人提名權幾乎完全集中在蔡總統兼黨主席一人手中，民進黨正式揚棄了黨內民主傳統。

游盈隆說，「維穩」說好聽是維持國內社會與政治穩定，骨子裡是維持統治權的穩定，是中共歷任領導人執政首要目標，不容挑戰；但不知從什麼時候開始，蔡英文也開始信奉「維穩」地說法，知道這一點之後，對蔡當總統以後的所有作為或不作為，就一目瞭然了，例如「維持現狀」。

游盈隆表示，主張維穩或維持現狀是保守主義的特質，是既得利益階級的普遍心態，蔡英文信奉維穩，力推維持現狀，和她個人出身有關，但做為一個追求民主進步和改革的政黨主席就顯得格格不入。

游盈隆指出，當「維穩」成為蔡英文的基本信念，黨主席一手掌控黨的提名權就成為必然，因為對蔡來講，這可以減少黨內初選許多她無法操控的變數；要維穩，就要減少變數，權力一把抓是必然結果，就算背叛黨的核心價值，放棄民主的初選制度，也在所不惜。

游盈隆說，為什麼民進黨歷任黨主席對落實黨內民主的初選制度至少禮敬三分，唯獨蔡英文不屑一顧？因為蔡對「維穩」情有獨鍾，因為這樣，她追求個人權力的極大化，拿了不該拿的權力，而那是民進黨歷任黨主席不願也不會做的事。

游盈隆 民進黨 蔡英文

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