拜登反對台獨？民進黨團：中國官媒大外宣

美國總統拜登（Joe Biden）與中國大陸國家主席習近平16日上午進行近4小時的視訊高峰會，中國官媒宣稱拜登稱反對台獨，但美方聲明卻未見，民進黨立法院黨團指出，中國官媒利用大外宣，把沒講的話硬套入人家嘴裡，意圖營造台灣是中國內政問題，實際上台灣議題就是國際問題。

黨團書記長蔡適應說，整理拜登長期言論可發現，拜登就任後第一次在日韓、歐盟的G7峰會強調台海穩定和平是重要的事，阿富汗問題發生 後，拜登也強調台灣跟阿富汗不一樣，美國會信守承諾，還援引北約防禦條約第5條概念，今年10月份，拜登稱與習近平談到台灣，兩人都同意遵守台灣協議，之後又承諾台灣受到攻擊，會防衛台灣。

蔡適應說，拜習會後的美國聲明有三個重點，把一中政策框起來，代表美國的一中與中國一中不一樣，且用強烈字眼反對改變台海現狀，過譽都適用「關心」、「關切」，不會用強烈語氣，另外首度把6項保證放在這裡面，三方面可解讀反映美國對民主同盟價值維持，但中國官媒利用大外宣，意圖營造台灣是中國內政問題，把沒說的話放入人家嘴裡。

黨團幹事長劉世芳說，希望台灣民眾不要被中國大外宣影響，認為拜登支持或不支持台獨，相信台灣民眾是雪亮的，希望部分媒體也不要誤導美國總統講的話，台灣不要被滲透勢力、大外宣影響。

民進黨立委陳亭妃說，這就是中國一貫的手法，就用別人沒講過的話，去作大外宣，其實都很清楚，拜登總統所謂的一中絕對是跟中國的一中是不同的，也就是他們會堅守台灣關係法和對台六項保證，這個部分是他們不斷重申，而且就是不能片面改變現狀，中國跟台灣本來也就互不隸屬，也就是台灣絕對不是中國領土的一部分。