快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登反對台獨？民進黨團：中國官媒大外宣

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播

美國總統拜登（Joe Biden）與中國大陸國家主席習近平16日上午進行近4小時的視訊高峰會，中國官媒宣稱拜登稱反對台獨，但美方聲明卻未見，民進黨立法院黨團指出，中國官媒利用大外宣，把沒講的話硬套入人家嘴裡，意圖營造台灣是中國內政問題，實際上台灣議題就是國際問題。

黨團書記長蔡適應說，整理拜登長期言論可發現，拜登就任後第一次在日韓、歐盟的G7峰會強調台海穩定和平是重要的事，阿富汗問題發生 後，拜登也強調台灣跟阿富汗不一樣，美國會信守承諾，還援引北約防禦條約第5條概念，今年10月份，拜登稱與習近平談到台灣，兩人都同意遵守台灣協議，之後又承諾台灣受到攻擊，會防衛台灣。

蔡適應說，拜習會後的美國聲明有三個重點，把一中政策框起來，代表美國的一中與中國一中不一樣，且用強烈字眼反對改變台海現狀，過譽都適用「關心」、「關切」，不會用強烈語氣，另外首度把6項保證放在這裡面，三方面可解讀反映美國對民主同盟價值維持，但中國官媒利用大外宣，意圖營造台灣是中國內政問題，把沒說的話放入人家嘴裡。

黨團幹事長劉世芳說，希望台灣民眾不要被中國大外宣影響，認為拜登支持或不支持台獨，相信台灣民眾是雪亮的，希望部分媒體也不要誤導美國總統講的話，台灣不要被滲透勢力、大外宣影響。

民進黨立委陳亭妃說，這就是中國一貫的手法，就用別人沒講過的話，去作大外宣，其實都很清楚，拜登總統所謂的一中絕對是跟中國的一中是不同的，也就是他們會堅守台灣關係法和對台六項保證，這個部分是他們不斷重申，而且就是不能片面改變現狀，中國跟台灣本來也就互不隸屬，也就是台灣絕對不是中國領土的一部分。

拜登 美國 蔡適應

延伸閱讀

拜習會談傳美「考慮解除陸關稅抗通膨」 外媒估會中聚焦3大經濟重點

下任Fed主席提名人選「剩兩個選擇」？ 拜登：四天內宣布

拜登反對片面改變現狀 習近平警告台美勿玩火

拜登面告習近平：美關切非和平手段改變台灣未來

相關新聞

「脫罩高歌」影響選市長路？ 蔣萬安網路好感度是陳時中1.67倍

陳時中「脫口罩高歌」影片流出之後，引起熱烈討論，外界質疑身為指揮官的陳時中是否違反防疫規則？對此，民進黨表示影片拍攝時間於去年，並非三級警戒期間，另外，同時也把矛頭指向「中國假訊息」...

遭指牽涉線民風暴突住院 黃偉哲暴瘦5公斤今首露面回應

台南市長黃偉哲近日遭PTT網友點名牽涉線民風暴，恰好他在14日因胸痛突然住院，引發外界聯想，黃偉哲住院3天後，今天首度公...

陳建仁打高端訪歐 外交部：貴賓身分受邀 入境獲禮遇

前副總統陳建仁出訪波蘭與立陶宛，但因陳建仁曾參加高端疫苗試驗，且接種過高端疫苗，按照國際規定，僅四國承認高端疫苗，入境恐...

市政、公投行程滿突胸悶 黃偉哲：無大礙僅有心律不整

台南市長黃偉哲14日原本要北上參加民進黨全代會，未料上午跑完行程突然感到胸痛，住院3天後今天回到工作崗位，一早就到賣場視...

拜登談台灣「不鼓勵獨立」 學者：美國整體政策未變

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平昨視訊會議後，拜登今談及台灣一度說「它是獨立的」，之後則說不鼓勵獨立，鼓勵台灣完全按...

台鐵畫「MIT行控」大餅卻不改組織文化 安全恐打更大問號

台鐵局行控4.0研究案，欲捨棄國際既有系統，要研發「台灣製造」的控制系統，安全與可靠性遭外界質疑後，台鐵像念咒語般地要提升軌道產業發展，找尚未營運的鐵道驗證中心當第三方認證，更凸顯千瘡百孔、負債累累的台鐵，只想著砸錢加裝設備，卻不先改善既有列車妥善率、誤點等大問題，這樣「跳階式」的策略，如何確保安全？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。