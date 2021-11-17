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大新竹合併升格太倉促？林智堅：啟動到結束 1年沒問題

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨籍議員曾資程今天質詢提到大新竹合併升格議題，市長林智堅說，過去馬英九時代推直轄市升格，「從啟動到結束約1年左右」。記者張裕珍／翻攝
民進黨籍議員曾資程今天質詢提到大新竹合併升格議題，市長林智堅說，過去馬英九時代推直轄市升格，「從啟動到結束約1年左右」。記者張裕珍／翻攝

新竹市議會近日進行第10屆第6次定期會市政總質詢，民進黨籍議員曾資程今天上場，質詢提到大新竹合併升格議題，指新竹縣長楊文科近日受訪談及過於倉促，2026年才是最恰當時機；市長林智堅對此表示，過去馬英九時代推直轄市升格，「從啟動到結束約1年左右」，無論門牌整編等行政流程，時間上根本沒有問題，可按部就班完成。

曾資程今天質詢提及年底4大公投，民進黨力倡投下4張不同意票，竹市還獨有1項「喝好水」公投，過去他參與協助連署，並在議會跨黨派通過公民投票自治條例，他也相信大家都會投下同意票，通過意義在於市長與市府推動時，能有強大民意作為後盾。

曾也認為，喝好水議題與緊鄰的新竹縣息息相關，但近月討論大新竹合併升格，他最近注意到楊文科縣長上節目提及推動過於匆促，還要改門牌、身分證等，表態「2026才是最恰當時機」。曾說，行政團隊效能有問題，推動合併升格不須花到4年。

市長林智堅也說，在2000年左右，馬英九時代推動直轄市升格，從啟動到結束約1年左右，時間上根本沒有問題，自己在今年9月提倡議新竹縣市合併，隔天楊文科縣長支持且加碼升格，並具體提出修正地制法，自己也相當期待，強調「假設大新竹合併升格後，若真正有為民眾來服務，我相信這些事情都能按步就班、盡速來完成。」

曾還進一步反指楊文科提2026是最恰當時機，也正是楊若能連任任滿的時間，「難道不是因人設事嗎？」他希望站在國家體制、地方發展有利角度上，財政規模也能大幅成長，應極力推動新竹縣市合併升格，也坦言議員席次將從70席銳減成44席，自己身為議員也會面臨挑戰，但個人政治前途微不足道，應該欣然接受。

林智堅表示，新竹縣市目前財政規模550億元，合併升格一定超過1000億元，以桃園市來說，升格前700億元，明年已經要到1400億元，桃園發展可以看到突飛猛進，他認為，竹科在新竹，因為碰上中美貿易戰與疫情，園區產業快速發展，現在縣市分治面臨瓶頸，如爭取土地擴廠等，合併後事權統一、財政擴大，問題都能迎刃而解。

新竹 楊文科 林智堅

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