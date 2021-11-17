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藍中常會今擬過同舟計畫草案 讓傅崐萁等三爭議人物回娘家

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
立法委員傅崐萁。本報資料照片
立法委員傅崐萁。本報資料照片

無黨籍立委傅崐萁國民黨主席朱立倫競選主席期間鼎力相助，朱上任後屢傳傅將恢復黨籍。朱立倫日前提出黨員回娘家「同舟計畫」方案，據了解，今天中常會將通過「同舟計劃專案 -中國國民黨黨員回娘家特別辦法」草案，放寬黨紀處分規程。

其中，傅崐萁回復黨籍案將在本月進行處理。原本花蓮縣長徐榛蔚今天採視訊中常會，但已臨時改為要到現場親自「督軍」傅案。

該草案指出，國民黨黨員違反黨紀處分撤銷及開除黨籍，欲申請恢復黨籍之「處分年限減半辦理」，即開除黨籍3年期滿之日起得申請恢復黨籍；撤銷黨籍1年6個月期滿之日起得申請恢復黨籍。還有自願退黨者，於退黨2年期滿之日起得申請回復黨籍。過去恢復黨籍要1年才可參與黨內初選和被提名參加公職人員選舉，也減半為6個月。

除了傅崐萁將回復黨籍外，包括日前違紀參選被開除黨籍的前立委李嘉進之子李縉穎，以及2年前自行退黨的台北市議員鍾小平，都可以藉由同舟計畫回復黨籍。據悉，考紀會對此不滿，認為乾脆直接放水讓兩人都可以回來。

傅崐萁 國民黨 朱立倫

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