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施明德再開砲！嗆謝長廷：臥底者成了民進黨總統候選人

聯合報 / 記者蔡佩芳蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前主席施明德。本報資料照
民進黨前主席施明德。本報資料照

民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷因「特務案」，隔空交戰。施明德今在臉書再嗆，等了3個3天，揚言「三天提告」的謝長廷不敢告。謝長廷到底是舊黨國的忠貞份子？還是新黨國的大權貴？

施明德諷謝長廷真的很厲害，2008年臥底者變成民進黨的總統候選人。謝拜託葉菊蘭、許信良等人，希望施明德站台。自己不便直接說出謝長廷真實卧底身分，就提出替代方案：「如果陳水扁願意向人民道歉下台，我就去替長仔站台。」許信良真的去找陳水扁，碰了一鼻子灰。

施明德揭露民進黨創黨真相，與謝長廷的臥底事蹟。1985年當江南命案繼林宅滅門血案、陳文成命案，逮到蔣家高級特務汪希苓直接下令幹的。他用無限期絶食，抗議恐怖統治，要求故總統蔣經國承認黨外的合法地位與權益、釋放美麗島政治犯。蔣經國最終答應「只要依法登記即可」。而有了「台灣民主黨」，檔案俱在。

蔣經國擔心這群剽悍之徒難于控制，下令卧底者們出來組黨，較好控制，不會溢出蔣經國的手掌。為什麼創黨主席不是黨外老將康寧祥、費希平，而是新手江鵬堅，江鵬堅臥底調查員解釋了疑問。

施明德說，否則，民進黨組成了，蔣經國要抓照樣抓！不是組了黨，立即就擁有百萬雄軍，讓獨裁者不敢下手。邏輯如此清楚嘛。獨裁者權衡利害，也知道要兩害取其輕。台灣史家連這點都不懂嗎？多年來，一直放任、配合新貴胡扯。

施明德更指，把「台灣民主黨」的頭「台灣」砍掉，然後加上兩隻腳「進步」的人，正是「謝某人」。完全吻合蔣經國的期望：不能有台灣立場和台灣獨立的暗示。臥底者的功能，就是在關鍵時刻出手。

施明德說「台灣民主黨」的「台灣」標示這個黨的主題性，很重要的指標，特別是相對於「中國國民黨」。民主黨相對於共和黨，有「進步」與「保守」的區別。加上進步兩個字，就變成一種程序、方式，沒有思想與心態的宣示意義。如今，木已成舟。

施說，2000年，民進黨執政，正是美麗島大審律師們全面掌權的時代，誰最怕檔案公開？恐怕就是這些新權貴們！蔡任內不打開，總有打開者。相信掌權者也沒有人敢焚史！他更深信年輕的世代，想知道台灣是怎麼走過來的，美的醜的都要知道。

施明德 蔣經國 謝長廷

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