馬英九批民進黨推翻兩黨共識 棄牛豬分離罔國人健康

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

針對昨日民進黨發言人簡舒培以2012年馬政府已開放美牛進口為題，抨擊藍營反萊豬立場。前總統馬英九辦公室指出，2012年開放「含萊克多巴胺」美牛進口，是經過立法院三讀通過；「牛豬分離」等原則是國、民兩黨共識，用以降低健康風險。

馬辦表示，可以吃牛，不可以吃豬，是考量國人飲食習慣中，豬肉為主要食用肉品，每年豬肉消費量約是牛肉的5-7倍，尤其國人喜食各種豬內臟萊劑殘留量極高，消耗量更可逾牛的200倍，因此在進口含添加劑的豬肉時應該更為慎重。

馬辦表示，馬英九執政8年，堅守「牛豬分離」的立場，為國人把關食安，堅持不開放含瘦肉精美豬進口，立場不曾改變。相比，蔡政府卻以一紙行政命令就貿然開放瘦肉精美豬，棄守國人食安防線。民進黨不僅推翻兩黨共識，更不斷以錯誤命題、片面資訊誤導民眾，迴避進口瘦肉精美豬、含萊克多巴胺的美豬內臟對國人健康的影響性，罔顧國人健康。

美豬 瘦肉精 民進黨

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