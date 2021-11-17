遭指牽涉線民風暴突住院 黃偉哲暴瘦5公斤今首露面回應

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲住院3天後，今天首度公開露面到賣場視察物價，否認自己是促轉會資料中的「A143」。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲住院3天後，今天首度公開露面到賣場視察物價，否認自己是促轉會資料中的「A143」。記者鄭維真／攝影

台南市長黃偉哲近日遭PTT網友點名牽涉線民風暴，恰好他在14日因胸痛突然住院，引發外界聯想，黃偉哲住院3天後，今天首度公開露面到賣場視察物價，否認自己是促轉會資料中的「A143」，並質疑資料的詳實度，目前查到PTT有海外帳號以不實謠言攻擊他，已向警察局備案。

台聯前立委許忠信近日指出，根據促轉會訊息，民進黨有2名黃姓政要，分別在中部、南部，2人在台大等大學就讀時都從事「抓耙仔」工作，消息一出中部立委黃國書立刻承認並辭職，他感到遺憾，但至少黃國書很誠實，第一時間就承認年輕時的錯誤。

之後有網友在PTT發文，指該名南部黃姓政要的代號是「A143」，為農推系學生，支津布建，布建對象為重要社團、異議性社團，對他的評價為經常聯繫，並能主動提供情報，繼續加強聯繫，並點名這個人就是台南市長黃偉哲。有網友質疑，黃偉哲突然胸悶住院，應是牽涉線民風暴，壓力太大身體出問題。

對此，黃偉哲澄清自己並非促轉會資料中的「A143」，根據了解，有些網路帳號來自海外，他已向警察局備案，已請律師循司法程序來走。

對於被外界直指是「A143」，黃偉哲表示這是無謂的臆測，在3、40年前其實學生都是沒有權力，所以也沒有權益來互相出賣，那段時間憑一個特務機關或情資機關的紀錄，就說某人是某人，這對運動不公平；再者，學生之間沒有東西可以出賣，「我不是所謂的A143」。

黃偉哲質疑，「A143」代表的是什麼？科系是真的嗎？人物是否有杜撰？裡面還牽涉到教授、教務長、訓導長都是運用人員，「我覺得太可怕，這部分到底是真是假，是否真有其人？促轉會資料來自情資機關，我們覺得有存疑」，促轉會是根據手邊資料去公布，但詳實真假不知道。

黃偉哲表示，自己在這2個月無故瘦5、6公斤，14日上午跑完行程，要準備搭高鐵北上，突然覺得胸痛，因為常看到周邊人有胸痛症狀而忽略它，結果以為自己會好，大病來就走，所以他就去看醫生，醫囑要留院檢查，所幸檢查沒什麼問題。

黃偉哲 促轉會

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