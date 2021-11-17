施明德：特務案謝長廷不敢告「真會替國家著想」

民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷因「特務案」，近期頻頻在臉書隔空交戰。施明德今天再度在臉書發文表示，致某先生（謝長廷），等了你三個三天了，什麼都沒等到，「你不是官腔官調地說過限你三天，否則就提告？九天了，你還不敢告」。施明德指出，這樣也好，謝是舊黨國卧底特務這件事，沸沸揚揚二十年，終於就此塵埃落定，免得上法庭，又浪費司法資源，「你真的很會替國家著想」。

施明德日前表示，民進黨前主席江鵬堅生前向自己坦白是調查局派來的，謝長廷也是。對於謝長廷不滿被如此指控，施明德說，懇求謝趕快到法院告，不敢提告，那就是爪耙仔了。

施明德今天臉書表示，舊黨國的忠貞份子，還是新黨國的大權貴，哪一個你才是真的謝長廷？其實，謝的卧底特務身分在江鵬堅告白時，就完全確認了，以前只是存疑；所以1996年謝和彭明敏參選總統、副總統時，當時自己擔任民進黨主席，才會認真輔選。

施明德指出，一個曾經「貴」為總理大臣的人，被指證歷歷是爪耙仔長達二十年以上，竟還厚顏無恥地狡辯混跡官場，謝長廷會以這種特異功能名留千古的。

施明德說，依天理、依常理，民進黨執政理應第一時間就處理檔案公開，還給受難者一個正義，還歷史一個真相；但是為什麼民進黨執政，依舊想盡各種歪理，立各種歪法不敢公開檔案？2000年，民進黨執政，正是美麗島大審律師們全面掌權的時代，誰最怕檔案公開？恐怕就是這些新權貴們。

施明德表示，確信蔡英文總統不是臥底，富家女不屑兼職，但蔡任內不打開，總有打開者，真相不會被永囚，現代掌權者相信也沒有人敢焚史，更深信年輕的世代，更想知道台灣是怎麼走過來的，美的醜的都要知道，「總統，請還我檔案，還給我苦難的一生，奮鬥的血淚痕跡」。