「脫罩高歌」影響選市長路？ 蔣萬安網路好感度是陳時中1.67倍

喧騰一時的「北投線空中纜車」弊案，內政部前政務次長顏萬進不但涉及收賄、接受性招待，還涉及侵占民進黨政治獻金達五百萬元，台北地檢署2006年11月17日依貪汙等罪嫌將他起訴，求處的總刑度超過20年。 檢察官也查出，顏萬進當時利用證交所董事長吳乃仁業務費無上限的「福利」，將自己消費的發票，以吳乃仁名義向證交所核銷13萬餘元，一併依詐欺罪追訴。

2021-11-17 09:01