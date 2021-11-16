世界同志遊行稱台灣「地區」惹議 主辦單位已改稱呼

「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）日前宣布「高雄同志遊行聯盟」取得2025年世界遊行主辦權，但聲明以「台灣地區」稱呼台灣惹議；今已發布聲明正確稱呼台灣，我外交部對此正面進展表示肯定及歡迎。

據外交部新聞稿，「國際同志遊行組織聯盟」今晚發布最新英文聲明指出，祝賀台灣「高雄同志遊行聯盟」取得2025年世界同志遊行主辦權；聲明中除正確稱呼台灣，也附上包括彩虹意象及中、英文台灣字樣的2025活動圖誌。

外交部表示，InterPride於12日公布高雄成功獲得2025年世界同志遊行主辦權，新聞稿文字卻以「台灣地區」（region of Taiwan）稱呼我國，外交部在第一時間即與高同遊、InterPride及高雄市政府等相關各方保持密切聯繫；對於各方能夠在「2025世界同志遊行一定要在高雄舉辦」的共同目標上，一起研商討論，並促成InterPride發布各方都能接受的聲明，外交部深感欣慰。

InterPride的聲明指出，該組織聯盟長期為申請聯合國（UN）經濟暨社會理事會（ECOSOC）的一般諮詢地位而努力，以為廣大的LGBTQIA+社群服務，因此必須遵守聯合國的相關規定。

外交部表示，肯定InterPride長期在國際間推動性別平權的相關努力，但同時呼籲國際社會，嚴肅正視聯合國大會第2758號決議長期被不當擴大解釋的問題，以免抹煞InterPride等諸多維護人權NGOs的長期努力。