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【即時短評】拜習會各說各話 老友無意走回老路

聯合報 / 記者張加
「拜習會」於16日上午8時46分登場。法新社
「拜習會」於16日上午8時46分登場。法新社

美中元首視訊會議，一開場，中國大陸國家主席習近平說，很高興看到老友；美國總統拜登談的，卻是作為美中兩國領導人的責任。

拜登說，有責任確保兩國競爭不會演變為衝突，需要建立一些合理的護欄。拜登還對習近平說，「你是世界重要領導者，美國也是。」

接著雙方關起門，一談三個半小時。有人酸，談這麼久沒有任何突破，了無新意，但拜習會並不為突破，為的是充分理解對方意圖及紅線，並表明自身立場。

再說，美中關係緊張之際，拜習在考量國內外壓力等因素後，仍願意安排面對面交談，就是一種進步，也期透過這場峰會確保溝通順暢，以免不必要誤判與衝突。

而雖然雙方老調重彈，各說各話，但並非完全無值得關注之處，談論台灣議題的篇幅、拜登政府的積極程度，都和過去有所不同。

美中高層會議必談台灣，但在前總統歐巴馬時期，台灣駐美記者常擔心華府比北京慢發聲明，或是發了聲明也不提台灣，甚至北京轉述美方涉台談話明顯有誤，美方卻不否認或澄清。當時歐巴馬為求在氣候變遷等全球議題上合作，盡可能不觸碰北京敏感神經，招致國內不少批評。

當然，因為兩岸關係不佳，台海情勢緊張，後來美國政府對台更為關注，但拜登也可以信守「一中政策」點到為止，他卻提了更多，從白宮聲明到資深官員簡報可知，台灣對美國而言也是重點之一。目前尚不清楚拜登是否在會中說不支持台獨，但須了解，即使說了，也只是重申美國一貫立場。

此外，民主黨政府與北京打交道，似乎也學乖了，為避免北京單方面主導報導方向，拜登政府有備而來，拜習會後已是美東深夜，仍由資深官員舉行電話簡報，另安排國安顧問蘇利文隔天上午在智庫公開談論拜習會。

拜登也許是習近平的老友，但目前看起來他無意走回老路。國際情勢持續變化，拜登政府願意基於領導人的責任適時調整腳步，藉對話避免衝突，視情況建立護欄，值得台灣深思。

拜登 北京 美國

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