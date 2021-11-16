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工研院新科院士出爐 蔡英文期許讓台灣成為關鍵力量

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午出席「第10屆工研院院士授證典禮」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午出席「第10屆工研院院士授證典禮」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午出席「第10屆工研院院士授證典禮」，肯定5位新任院士對產業界及國家的付出與貢獻，並期許工研院在後疫情時代，持續以堅實的科技創新能量，帶領台灣升級轉型，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

蔡總統指出，今年5月雙北進入三級警戒，工研院同仁在6個小時之內，漏夜到台北中興醫院和剝皮寮兩處搭建「正壓採檢亭」。後來也陸續打造了155座，在將近百家醫療院所與採檢點運作中。感謝工研院同仁的辛勞，將自己的科技專業應用在防疫工作當中，真的是「科技防疫」的重要典範。

蔡總統也一一介紹5位新任院士的事蹟。她指出，院士吳敏求是旺宏電子董事長兼執行長。早在30年前，就把現在盛行的「數位轉型」概念導入半導體製程，非常有遠見，也讓旺宏目前在非揮發性記憶體方面具有領先全球的成績。

蔡總統也說，院士蔡力行是聯發科副董事長暨執行長，帶領聯發科完成許多技術創新，包括搶先布局5G，讓聯發科在全球激烈競爭中持續展現傲人的成績。此外，蔡投身半導體產業40年，跨足半導體、IC設計及電子通信技術創新等領域，對於台灣整體半導體產業有卓越的貢獻。

蔡總統也提到，院士吳錦城現任台杉投資科技基金合夥人，在科技及通訊界擁有豐富經驗，本身也是成功的創業家，四度創業，創造出新台幣1800億元的總市值。台杉投資是國家級的創投公司，投資領域以「五加二產業」為主，不只提供資金援助，更提供產業經驗、國際串連等資源。她也感謝吳院士貢獻專業，傳承經驗，讓臺灣有更多創新企業打進國際盃。

談及院士楊泮池，蔡總統表示，楊是台大醫院特聘教授，也是國內肺腺癌研究權威，曾任台灣大學第11任校長，領導團隊長期鑽研肺癌基因相關研究。疫情期間，楊也和團隊有重要的研發，可以有效避免新冠病毒直接感染人體，也取得美國臨時專利。她也感謝楊近年來擔任國家生技醫療產業策進會副會長，持續推動台灣精準醫療，並對生醫產業發展提出許多前瞻見解。

蔡總統指出，院士葉常菁是智擎生技創辦人及台灣生物產業發展協會副理事長，所率領的團隊成功開發抗胰臟癌藥物，是台灣第一個拿到美國FDA（食品藥品監督管理局）藥證的癌症新藥，並創下國內新藥授權紀錄，證明台灣有實力可以成功開發國際級的新藥，是台灣生技新藥開發的重要里程碑。葉常菁是工研院10年來首位女院士，希望未來有更多女性加入院士行列。

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