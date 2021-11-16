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立院備詢不時爆火花 蘇貞昌引古文：我每日三省吾身

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者陳正興／攝影
行政院長蘇貞昌。記者陳正興／攝影

行政院蘇貞昌這會期在立法院備詢時多次和立委唇槍舌劍，他在今天質詢最後一天時引用大量古文表示，答詢過程中各界有很多指教，他每天「三省吾身」，帶著謙卑的心情到立法院，願意傾聽，但因為有些言論偏離事實太多，他若不即時澄清恐「一言喪邦」，他在辯論時有「一點浩然氣、千里快哉風」，但他求的是大家辯論真理。

立法院對蘇貞昌的施政質詢今天為最後一天，蘇貞昌在最後一位立委質詢後站上發言台發表感言。

蘇貞昌說，他在答詢過程中各界有許多指教，他每天「三省吾身」，帶著謙卑的心情到立院，他願意側耳傾聽、俯首受教，但因為有些言論和事實大相逕庭，或是數據錯誤、立論偏頗，以今日的科技，若他沒有及時澄清，合成的假訊息都能流傳了，更何況他若當場漠然，會被形容成無言以對、緘默承認，影響的效果可能一言喪邦。

蘇貞昌說，立委受憲法保護有言論免責權，講話不用負責，但他是最高行政機關首長，要把政府政策和事實狀況藉由在國會殿堂的答覆質詢中說出，也是向國人和國際社會報告，國人幸福安定事關至切，所以他戰戰兢兢、不敢不駁，他引用論語說明他深知有時難以討喜，但「鄉人皆好之，何如？不如鄉人中之善者好之，其不善者惡之，可也」。

蘇貞昌說，他固然在辯論時有「一點浩然氣、千里快哉風」，但他求的不是如此，他求的是最高民主殿堂上，大家辯論真理、為國為民，哪怕在野黨都應該真誠於國家的忠誠反對黨。

蘇貞昌引用正氣歌表示，他始終相信「天地有正氣，雜然賦流形」，他相信「於人曰浩然，沛乎塞蒼冥」，希望台灣好不容易爭取自由民主、拚經濟、能夠藉由國會最高殿堂、朝野政黨，大家齊心合力、一起努力，雖然敵人謀我日亟，但也不能喪失志氣，希望大家一起努力，讓自由民主的台灣奮力前進。

蘇貞昌 立法院 行政院

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