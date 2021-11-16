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高端「混打」給第一線醫師評估？王鴻薇批：責任推基層

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自王鴻薇臉書。
圖／取自王鴻薇臉書。

高端接種者面臨得不到國際認證、出不了國的問題，指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，需持證明文，給第一線醫師評估「混打」疫苗。對此，台北市議員王鴻薇批評，高端就是白打一場，全部重打，更可惡的是，指揮中心等於將重打與否推給第一線醫護人員，如果出先後遺症，責任在誰身上？簡直是把那些手臂留給國產疫苗的民眾當白痴。

王鴻薇指出，且當大家質疑如此短時間混打四劑疫苗，是否會有副作用時，發言人莊人祥卻只用副作用應該是較輕微的發燒、頭痛症狀，其他「不得而知」輕輕帶過，難道連實驗都沒做就開放？簡直就是草菅人命。

王鴻薇表示，陳時中備詢的時候，還回答說自己願意承擔政治責任，還記得3+11他也說他要負責，負責到沒有紀錄，信用早就壞光光，現在全台灣最廉價的政治責任，就是陳時中開的芭樂票，對於這些自願、被迫打高端的民眾，他們的權益，陳時中根本賠不起。

高端疫苗 王鴻薇 陳時中

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