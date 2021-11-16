拜習會後 外交部批北京刻意扭曲美中高層會談

外交部今發布新聞稿指出，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平舉行視訊會議涉及台灣部分，中國官方媒體對外詮釋與美方公布說法有極大落差；我方對於中方刻意扭曲美中高層會談情形，外交部感到高度遺憾。

拜習會後，中國大陸外交部發布新聞稿稱拜登表示，美國奉行一個中國政策，不支持台獨；據美國白宮聲明，拜登強調美國堅守基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的「一中政策」，但未提及不支持台獨。

我外交部今指出，有關中國官方媒體報導「拜習會」視訊會議，在涉及台灣部分，中國官媒對外詮釋與美方說法有極大出入事，事實上，中國官媒在雙邊會議後刻意誤導、錯誤詮釋其他國家的發言或立場，已屬慣犯，在國際間有失誠信。

外交部表示，美方已經不只一次提醒我方注意中方可能擅自過度詮釋美中對話內容的情形，美方也將於近日再次對我方說明；美方強調，有關拜習視訊會議的結果，請各界以美方的說明為主。