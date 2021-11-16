拜習會落幕 總統府再提四個堅持、盼中國負起共同責任

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平今上午視訊會議，拜登在會中重申堅守「一中政策」與反對片面改變兩岸現狀。總統府發言人張惇涵今天表示，我方注意到美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為，台灣的立場一貫清楚，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。誠如蔡英文總統在今年國慶演講所提的「四個堅持」，就是台灣社會的最大公約數，而確保主權、捍衛國土，是不變的堅持。

張惇涵表示，台海及印太區域的局勢，已成國際社會關注焦點。也誠如蔡總統在今年國慶演講所表達，「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。台海及印太區域的和平穩定，不僅是區域內各方的共同責任，相信也是區域內所有人們及國際社會的共同期待。」

張惇涵強調，台灣會持續與理念相近的國家攜手合作，持續扮演台海及區域和平穩定與繁榮發展的貢獻者；「我們期盼中國方面，身為區域的一員，也應負起共同的責任。」