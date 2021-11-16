拜習會談台海 外交部：感謝當面傳達「美國對台政策不變」

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平今上午視訊會議，拜登在會中重申堅守「一中政策」與反對片面改變兩岸現狀；我外交部指出，感謝拜登向習近平當面傳達美國對台政策不變，我方也期盼中方以對話化解歧見。

拜習視訊會議後，白宮發布聲明指出，在台灣議題上，拜登強調美國堅守基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一中政策」，以及強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。

我外交部發言人歐江安今表示，感謝拜登總統向習近平當面傳達美國對台政策不變，以及呼應蔡英文總統主張維持現狀、全力防止現狀被片面改變，並支持台灣海峽的和平與穩定。

歐江安指出，自拜登上任以來，美國已多次公開強調，對台灣的支持堅若磐石，美方並以實際行動力挺台灣，維繫台海穩定；台美溝通管道暢通，且互信基礎穩固，未來我國政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，持續與美國及其他理念相近國家合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。

歐江安說，「我方也期盼，中國身為區域的一員，也應負起共同的責任，維護台海和平，以對話化解歧見。」