拜習會 江啟臣：拜登應向習近平傳達維持台海和平現狀

拜習會今登場，國民黨立委江啟臣上午表示，盡管美中有競爭關係，但雙方仍保持順暢的溝通管道，他希望美國總統拜登在與對大陸國家主席習近平電話裏，能再次傳達美國對台的一貫政策，繼續維持台海和平的穩定現狀。

江啟臣說，現在美國內有對防衛台灣的立場要保持戰略模糊或清晰討論，如拜登上個月曾說華府有義務在北京犯台時協防，白宮隨後卻表示未改變對台政策，顯示美國對台支持的天花板削弱「戰略模糊」的戰略性和模糊性，以及嚇阻可信度。

江啟臣認為，兩岸從2016年以來，無論是蔡政府或北京都在用更強硬的政策，導致雙方愈加對抗，而在解放軍軍事實力相對提升的情況下，權力平衡日益失衡，現狀也愈加難以維持。

江啟臣說，就目前來說，雖然美國政府清楚表示支持兩岸維持現狀，但隨軍事演習擴展到南海，美中前所未有的對抗，台灣的壓力非常大，緊張局勢若繼續升級達到臨界點，很可能發生誤判與衝突。

江啟臣表示，雖拜登政府上任之後所展現的風格與川普大不相同，不過卻並未回到歐巴馬政府的和解戰略，將美中定調為競爭關係，這樣的改變，就會深刻影響「現狀」。

江啟臣說，緩解緊張局勢的第一步就是對話，但蔡政府卻沒能做到兩岸溝通，在缺乏溝通的情況下，唯一的選擇是不是就只剩軍事對抗，台灣固然要強化國防和嚇阻能力，但戰爭絕對是最後手段，必須用盡一切努力來避免。

江啟臣建議，兩岸應重新建立對話機制，化解當前不穩定和緊張局勢，讓中華民國成華府與北京間的和平締造者，確保國家與人民安全；和平決不是屈從北京，與美國友好共享民主價值也非意味成為華府戰爭代理人，而是要避免戰爭爆發。