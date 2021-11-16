談基捷、汐東線 侯友宜打臉柯文哲：與中央有共識

基隆捷運爭議，台北市長柯文哲、交通部長王國材下周五將會面談基捷。新北市長侯友宜與柯文哲今同台出席活動，侯友宜提到汐東線時，主動提及基隆捷運說，交通部已就汐止八堵經過新北這一段談出一個方向，新北沒有多大意見，新北會負起該負責任，希望基隆好、台北好、新北好，三個地方都能共好。

另外，對於柯文哲希望汐止民生線應該全段做，不能只做中段，侯友宜也有不同意見，表示新北市已經送中央核定汐東(汐止到東湖)線，中央也認同；侯友宜說，對新北市民來說，汐止的交通夢魘已經快20年，汐東線談20年，目前已經送到行政院，交通部修改後大概都認同，「汐東線先蓋，讓我們先啟動」。

柯文哲與侯友宜今天同台出席2025世界壯年運動會組織委員會揭牌儀式，媒體問柯文哲，昨天出席大港墘停車場啟用，是否認為內湖交通要解決，要等環狀線與民生汐止線通車？柯文哲說，民生汐止線要做就要做全段，不能只做中段，還是要回歸專業，對台北市來說，就是環狀線優先，因錢就是這麼多，汐止民生線要接的話，還是要跟環狀線交接，這是專業題目。

不過對於柯提到汐止民生(汐止到民生東西路)線，侯友宜則表示，汐東線已經談了20年，目前新北已經將路線送到行政院，交通部也修改大概都認同，「汐東線先蓋，讓我們先啟動」。

甚至侯友宜還話鋒一轉，主動提及爭議多的基隆捷運，侯友宜說，基隆捷運從八堵到南港這一段，當時大家有一個共同方向，最近交通部長王國材也與他就新北路段溝通，已經談出一個方向，沒有多大意見，新北會負起該負的責任，新北一定會扮演好最重要承擔的角色。

對於基隆捷運，侯友宜拋出「基隆好、台北好、新北好，三個地方都能共好，盼用專業態度，營造大台北生活圈，讓生活圈市民快有一個捷運，享受交通便利，這是我們的方向。」

媒體也問柯文哲，下周將與王國材會面，柯文哲則冷回，就是排好時間就進來，先談專業題目。

至於下周柯王會面，侯友宜要不要一起出席？侯友宜說，新北市與交通部已就新北路段及基隆八堵這一段，大概有共識，新北最大期待，就是基隆捷運這一端會與汐東線介接，希望中央快點核定汐東線，至於基隆捷運這一端，介接的路廊也都留下來了，這些專業都沒有問題。