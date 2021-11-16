立院考察核四 范雲驚呼：重啟核四將是個災難

立法院教育及文化委員會昨至核四廠考察，參與考察的民進黨立委及民進黨立法院黨團幹部今舉行記者會，指核四具有高度安全疑慮，再次表達反對「重啟核四」立場。民進黨立委范雲也驚呼，昨考察後發現「災難連連」，核四先天不良、後天失調，「重啟將是個災難」，千萬不能重啟，也無法重啟。

范雲指出，S斷層通過核四廠，跟海外活動斷層相連，以目前核四的耐震度而言，若921大地震等級的震央發生在此，將無法抵抗，必須整個核四廠重建；且核四1號機試運轉測試未通過，2號機施工未完成，1號機零件也不足，1777項零件是從2號機移過來，加上維修通道高度不足、路徑狹窄，「維修困難就是核安危機」。

民進黨團幹事長劉世芳批評，當初是馬政府宣布封存核四，核四建廠執照也於2020年12月失效，過程中有很多問題，「為什麼國民黨主席朱立倫卻仍然堅決支持重啟核四？」

民進黨團書記長蔡適應表示，核四場管線不是標準工廠的安排方式，甚至民間工廠做得還比較好，1999年核四汽機廠房興建時，就已發現下方是破碎斷層，台電卻採土壤回填方式，企圖掩蓋，核四零件拼裝、拆東牆補西牆，設計錯誤，黨團不同意重啟核四。