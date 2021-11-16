談兩岸 蘇貞昌：台灣不會打中國、也盼中國不要打台灣

蘇貞昌說，中國大陸國家主席習近平也講過，中國不稱霸，不造成其他國家增加麻煩，希望能說到做到。蘇也提到，兩岸有事務性管道聯繫，但像鳳梨爭議，我方一直聯繫，對岸都是已讀不回，提醒兩邊人民互利互惠才是人民期待。

蘇貞昌也揶揄，中國確實軍力大大成長，但中國人民因為沒有電力，在寒冷中挖路邊木塊起火，因極端氣候受災受難；不論多大、多少的飛機與航空母艦無法解決人民民生問題，中國政府應該有能力大大照顧人民。

蘇貞昌指出，民進黨政府從不閃避與對岸對話，蔡英文總統也公開表示對對岸善意與承諾不變，只要不涉政治前提，支持彼此平等、民主對談；台灣民主成熟，不會窮兵黷武，不會打中國，也希望他不要打台灣。

蘇貞昌說，希望中國注意到世界是向前走的，每一個人的人權都應該受重視，台灣2300人人權也應尊重，不要老是講「你是屬於我的『物』」，這是活生生的人，請對岸尊重2300萬人的意願。

蘇貞昌表示，世界上難民都是當權者為一己之私、驅人民如芻狗造成，這是最不合人道的，對話代替戰爭才是人類最聰明選擇，若什麼都是要秀武力，不但不能解決衝突，受害的都是人民，中國13億人民也希望過好日子，沒有人希望戰爭。

蘇貞昌舉例，納粹、日本軍國主義一直以為武力可以征服世界，但最後都慘敗收場、生靈塗炭，德國到現在都還表示懺悔，日本反對，希望窮兵黷武者好戰者不要忘記，「中國應記得過去受到軍國之害」。