羅智強參選高雄市長？林于凱評「選議員票數沒有太好」
國民黨台北市議員羅智強曾參選高雄市三民區市議員，老婆也是高雄人，「高雄是他的娘家」。羅智強近日傳出要參選高雄市長，現任市長陳其邁直言不評論。三民區市議員林于凱則說，羅智強當年票數沒有太好，朱立倫自己說「空降的閃邊」，國民黨應該要好好培養在地人才，不要每次都空降。
距離2022年縣市長選舉只剩一年時間，高雄市長陳其邁今早在市議會接受市政總質詢，媒體聯訪時被問及國民黨羅智強參選高雄市長傳聞。陳其邁直接了當回應「沒有評論」。
時代力量議員林于凱說，以目前陳其邁市長在高雄的施政表現，國民黨可能要派出一個非常強的人選才有機會，特別是羅智強之前參選過三民區議員，看起來開的票數也沒有太好，國民黨主席朱立倫說「空降的閃邊」，「我覺得高雄人需要一個對高雄在地了解的市長參選人」，國民黨應該要好好培養在地人才，不要每次都空降，國民黨應該要更努力一點。
北市議員羅智強發起「夜宿凱道49日」，本月6日夜宿國民黨高市黨部騎樓。當晚羅智強分享說，他在高雄讀書、工作，也娶高雄老婆，人生第一次從政是參選三民區議員，所以高雄是他的「娘家」。
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