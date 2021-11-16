黃偉哲累到住院檢查今下午出院 議員：應調整行程

台南市長黃偉哲因身體不適住院檢查，預定今天下午出院，市議會原定的市政總質詢也改為預算審查，議長郭信良表示，市長拚建設、拚服務有目共睹，祝他早日康復，再為市政打拚。

黃偉哲14日跑行程時因出現胸悶，覺得不舒服，前往成大醫院就診，醫生建議他住院檢查。經檢查初步排除有心血管或心肌梗塞等狀況，也沒有看到有腫瘤的現象，衛生局長許以霖也請大家放心。

因黃偉哲請假住院，昨天上午的自由發言議程改為預算審查，並因出席人數不足而流會，進而引發國民黨團抨擊民進黨故意杯葛造成流會，而民進黨團則批議長未經法定程序，任意變更議程。

郭信良今天表示，黃偉哲拚市政建設勞心勞力，大家有目共睹，因市長請假，因此在不影響議員質詢及公務監督下做議程調整。祝黃偉哲早日康復。

市議員蔡淑惠說，14日上午市府辦全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，黃偉哲也要參加，看他氣色很好，到了下午才聽說市長身體不舒服住院。她經歷5任市長，黃偉哲是跑行程最多的市長，她也曾建議黃市長對於小活動不用親身到場，但市長仍堅持；市民都很關心黃市長的健康，相信市長應會調整未來的腳步，不會影響明年市長選舉。

市議員洪玉鳳表示，黃市長最近瘦了好幾公斤，大家都很關心他的健康，建議市長要做一些生活、行程的調整，可派代表參加的就派代表，讓自己也有休息時間，對未來選舉會較有幫助。