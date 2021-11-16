蔡拋核四斷層帶 柯文哲嗆：上任5年 別再將核四當提款機

「重啟核四」公投12月18日將投票，蔡英文總統日前指核四位於地震斷層帶上，一旦核電廠出事，周圍80公里都是災區。對於蔡總統最近再度拋出核四在斷層帶，台北市長柯文哲今天嗆，不要再將核四當提款機，蔡總統上任已經5年了，上任第1年就可以把核四關掉，每年還不用付40億元的封存費。

蔡總統11日出席「第75屆工業節慶祝大會」致詞時表示，核四位於地震斷層帶上，有研究指出，核電廠發生問題時，周邊80公里受災區，都是無法承受的風險。考量安全和核廢料的問題，核四周邊的5個縣市，北北基宜桃不分政黨，也都不支持重啟核四。

對此，柯文哲今天嗆蔡總統，柯說，如果要關(核四)的話，蔡總統上任已經5年了，第1年就把它關掉，每年40億的封存費還不用付，不要再將核四當提款機，蓋也對，不蓋也對，就是做一個決定就好。