基隆人公投基捷八堵到基隆？林右昌：不需透過公投決定

基隆捷運爭議不斷，目前交通部規畫第一階段推動南港到八堵，第二階段再決定八堵到基隆如何走，今天有議員在質詢時詢問市長林右昌一直講八堵到基隆由基隆人決定，但到底要如何決定，是否採取公投方式？林右昌說，「不需要透過公投來決定」，因為公投需要有明確的議題和標的，會請交通部向基隆人說明各種可能的方案。

市議員韓世昱指出，台鐵是否無法做改善，交通部未來目標才要廢台鐵（基隆站）？有專家提出台鐵捷運化的方向是否可行。另外，市長一直說八堵到基隆由基隆人決定，那「基隆人如何決定？」是公投綁大選、公投、網路票選？

林右昌說，林右昌指出，基隆人決定並不是公投綁大選，基隆捷要要公投什麼？基隆人談了20、30年就是要捷運建設，這一點非常的清楚，不需要透過公投來決定，因為公投需要有明確的議題和標的。請交通部把各種可能的方案來向基隆人說明，公聽會也不只一場，不只基隆，包括台北端、新北端，公聽會都是必要的程序。

林右昌表示，八堵到基隆段的問題，要透過公聽會的程序來讓民眾了解，顧問公司提出哪些方案，遇到哪些困難，這需要集思廣義，找到大家的共識，要在大家有共識的情況下推動，符合地方的需求，大家都滿意才會往前推動。。

林右昌指出，對於台鐵的問題討論非常多，台鐵今年花蓮才發生大事故，台鐵改革的議題不斷，從理論的角度和方向可能是正確，但經過1、20年來，包括台鐵捷運化等問題，花了很多錢，但基本上做不到，和台鐵整個體質、組織架構等有關，還有票價很難調整，很多問題的環節全部扣在一起，台鐵的全面提升，背後要從體質全面檢討才有可能去解決，但談了很久，現階段做不到。

林右昌表示，有很多專家學者建議，都會納入參考評估，台鐵改革的問題是大栽問，歷任行政院長、交通部長都在談，但台鐵改革弄了20多年，結果如何大家都很清楚。但很多人是就純交通或過去的狀況在談基隆捷運，理解有很大的落差，不了解實際狀況。但他著眼的不只談交通層次，而是對整個大台北都會圈的發展是必要的，不是從基隆市的角度來看。