拜習會登場 江啟臣：盼拜登傳達美國一貫對台政策

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平今早舉行視訊會議，國民黨立委江啟臣表示，希望拜登在這次會議上，傳達美國一貫對台政策，該政策維持台海幾十年來的和平現狀。

民進黨立委何志偉指出，美國與國際社會需要更清楚向中國大陸傳達不接受中方採取任何片面改變現狀的行動，他擔心中方依舊低估美國願意保衛台灣的決心；何志偉提出，美國及民主同盟可透過幾種方式表達對台支持，如讓台灣加入更多雙邊或多邊貿易協定，國際經濟整合將對地緣政治帶來更多正面影響。

哈佛大學費正清中國研究中心今早舉辦「拜登上任一年後的中美台關係」座談會，江啟臣辦公室、何志偉辦公室協辦，在拜習會舉行的同時，探討拜登政府上任後的兩岸情勢及美中關係，包括哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）等美台學者視訊與會，江啟臣與何志偉則在立法院會議室對談。

有關拜習會的可能成果與對台影響，戈迪溫表示，雙方可能都會提出各自立場，習近平將提醒拜登，台灣是國內問題及其核心利益，而拜登將重申美國的一中政策；另雙方可能會尋求在南海等議題上降溫。

江啟臣致詞時表示，拜習正在視訊會議，他審慎樂觀看待，雖然美中存在競爭，但仍保持開放的溝通，因為溝通與對話是最重要的；他預期拜習將討論貿易、網路安全等議題，對他而言最重要的是台灣，也希望拜登能在會中表達美國一貫對台政策。

江啟臣並提及，蔡英文總統日前接受CNN專訪曾說，多溝通是有幫助的，可以減少和避免誤解；他同意蔡的說法，但也想問，為何沒有溝通？前總統馬英九任內成功會晤習近平，現任政府卻缺乏溝通。

何志偉指出，可以更務實處理兩岸關係，他不認為妖魔化中國大陸能為兩岸創造更多的共同利益；何志偉說，台灣及中國都需要回到具有歷史背景的九二會談時的精神，拋棄成見與對立並進行協商，更重要的是，兩岸必須討論如何建立風險管理機制，以避免不樂見的緊張情勢升溫。