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羅明才批蘇揆稱法國沒地震騙人 蘇貞昌承認說法不精確
國民黨立委羅明才日前在立法院質詢時，以法國為例，提出規畫新建核五建議遭行政院長蘇貞昌反問「委員你知道法國沒有地震與斷層帶，台灣有地震與斷層帶？」羅今在立院質疑蘇騙人，蘇也坦承說法不精確，但仍反問羅支持核四重啟？
羅明才今質詢時，嗆聲蘇貞昌之前騙他，讓蘇緊張的重複說「我沒有騙過你耶」。羅緊接著提到上次質詢核五，蘇稱法國沒斷層帶騙人，蘇還先確認，「你回去查了齁，你回去查了沒有？」才認錯說「應該這樣，一半你對、一半我對」。
蘇貞昌表示，東南部一小山區有地震帶，但法國地震頻率比台灣少與小太多，核電廠也沒有蓋在斷層帶上，說法國沒有地震是錯的，一半一半，對不起，講法國沒有地震帶不精確。
羅明才說，沒有要追究蘇貞昌騙人問題，安全問題是他最在意的問題。蘇貞昌回應，對，但又反問「所以委員你應該不會贊成重啟核四吧？」、「你是新北市的耶，你沒有支持重啟核四吧？」羅則回應，要專家評估，要好好思考一下，結束話題。
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