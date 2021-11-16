公投說明會接力戰！基層動起來 新人爭曝光

距公投投票剩約一個月，府院黨分進合擊，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌昨晚在高雄連趕兩場公投說明會，黨中央下令黨籍立委在選區至少辦一場千人規模說明會，高雄分5天辦8場，接力賽昨晚登場，賴清德、蘇貞昌、高雄市長陳其邁輪番登台，用直白易懂表達方式，要點燃支持者對公投議題關注與熱情。身兼民進黨高雄市黨部主委的綠委趙天麟昨晚在福華飯店對面廣場辦公投說明會，他要支持者發揮罷韓精神，讓高雄拿下全國最高投票率與最多不同意得票紀錄，「高雄要搶頭功、拚頭名」。

民進黨立委賴瑞隆觀察，4大公投案熱度持續加溫，民進黨正加大力道啟動宣傳戰，要在最後關頭催出支持者投票動能，公投成敗或多或少牽動藍綠氣勢消長，也攸關現有重大政策能否繼續推動，必須多辦說明會面對面溝通，才能走出同溫層，爭取認同。

賴瑞隆昨晚在前鎮區代天院廣場辦公投說明會，吸引約3千人，他說，多數民眾是在地人自發性參與，沒有任何一輛遊覽車，他計畫在小港區再辦一場。賴也說，執政黨有必要透過一場場說明會，闡述政府的價值與考量，幫助民眾做理性選擇。

昨晚也是賴瑞隆48歲生日，公投說明會結束後，現場響起「生日快樂歌」，讓賴瑞隆直呼驚喜。

趙天麟讚許市長陳其邁帶領的市府團隊努力招商引資，爭取到台積電落腳高雄，未來會讓高雄產業轉型、創造更多的就業機會。趙天麟說，產業發展要用乾淨電力能源，遷移三接、就會影響到興達電廠燃煤機組除役、重啟核四也有核廢處理的問題。

他呼籲市民用「4個不同意」守護台灣、維護高雄，呼籲民眾發揮罷韓的精神，高雄人要在這場公投「搶頭功、拚頭名」，一起創下全國最高投票率與最多不同意得票的紀錄。

明天地方選舉逐漸升溫，公投宣傳戰場，也成為老將、新秀曝光舞台。趙天麟主辦的公投說明會由「高雄正能量」議員參選人鄧巧佩、李庭慧、黃雍琇、林志誠主持，還結合「台灣有力應援團」公投宣講，民眾熱情響應。

高雄新潮流新人組成「邁向過半大聯盟」，昨晚在賴瑞隆主辦的公投說明會演出，以行動劇方式訴求，要加深民眾印象。參與者包含大旗美區林慧欣、大岡山區陳慶鴻、左營楠梓黃偵琳、前新苓選區湯詠瑜、鳳山區蘇致榮、前鎮小港黃彥毓、大寮林園洪村銘。 高雄市長陳其邁說，核四若出意外，沒有人可以置身事外，「時代進步誰還要用黑金剛，當然是要用5G手機！誰頭殼壞掉還要走回頭路？」圖／趙天麟團隊提供 明天地方選舉逐漸升溫，公投宣傳戰場，也成為老將、新秀曝光舞台。趙天麟主辦的公投說明會由「高雄正能量」議員參選人鄧巧佩、李庭慧、黃雍琇、林志誠主持，還結合「台灣有力應援團」公投宣講，民眾熱情響應。圖／趙天麟團隊提供 副總統賴清德（中）昨晚在高雄連趕2場公投說明會，用淺白易懂表達方式傳遞訴求。記者王慧瑛／攝影 民進黨立委賴瑞隆昨晚在高雄前鎮區辦公投說明會，行政院長蘇貞昌（前排中）等人助講火力全開，現場湧入約3千人。記者王慧瑛／攝影 身兼民進黨高雄市黨部主委的綠委趙天麟昨晚在福華飯店對面廣場辦公投說明會，他要支持者發揮罷韓精神，讓高雄拿下全國最高投票率與最多不同意得票紀錄，「高雄要搶頭功、拚頭名」。圖／趙天麟團隊提供 副總統賴清德（左五）昨晚在高雄連趕兩場公投說明會，賴說，台灣就那麼小，就像地瓜有一點變質就不能吃了，核四停停建建22年，難做到萬無一失，萬萬不能重啟。記者王慧瑛／攝影

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