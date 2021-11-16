四大公投萊豬案介伯仲之間 陳吉仲：通過會很麻煩

1218四大公投案即將投票，名嘴鍾年晃表示，民進黨內評估，四案當中萊豬議題正反雙方於伯仲之間，是四案中最困難的；農委會主委陳吉仲今天表示，萊豬案一旦過關，影響台美貿易，國家「會很麻煩」。

陳吉仲今天接受綠色和平電台鐘年晃專訪；被問萊豬公投若過了，我國應該怎麼辦？陳吉仲說，若公投過了，就依照公投的規定，禁止萊克多巴胺豬肉進口，但卻允許含有萊克多巴胺牛肉進口，會產生牛肉與豬肉的荒謬矛盾；台灣經濟靠貿易，進出口比例為140%，一旦萊豬公投案通過「會很麻煩」。

陳吉仲說，現在中美關係好成這樣，這些國際市場若台灣走不進去，難道要去中國大陸市場？我國鳳梨一年賣去中國大陸4萬多公噸，今年沒辦法賣大陸，轉而賣去日本1.8萬公噸，且價格並沒有比較差，「你要跟誰做生意？」，若有機會能走去美日市場、全世界的市場，也會比較放心比較穩。

他表示，公投案並非個人或者是政黨對決，也不是食品安全、養殖畜牧議題，是這國家未來走向國際經貿組織最重要的經貿議題；他表示，我國農產品去美國成長38%，包括芭樂、帶介質蝴蝶蘭；美國並非在乎這進口產值，而是要大家共同遵守遊戲規則，總統已經宣布開放，要維持經貿、國家誠信，若違背，國家會受到影響。

中國大陸、歐盟也未開放含萊劑豬肉進口，為何我國堅持開放？陳吉仲表示，中國大陸對澳洲的紅酒、龍蝦也是這樣，但最後也是開放了，中國大陸的案例特別，但歐盟禁止進口萊克多巴胺豬肉進口，美國狀告WTO勝訴，歐盟開放美國牛肉配額兩萬公噸，現在增加為三萬公噸。

陳吉仲說，我國要如同歐盟這樣嗎？若提告敗訴無配套措施開放配額，還是如現在宣布開放、有配套措施，做好食品安全不是比較好，若沒有依照國際規定，如歐盟這般輸掉配額的方式，對我國不好，也會進口更多。

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