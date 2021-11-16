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影／周玉蔻頻向顏家喊話 林靜儀：若基於事實就值得檢視

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票。記者趙容萱／攝影

台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票，林靜儀今天被問及名嘴周玉蔻不斷向國民黨參選人顏寬恒的父親顏清標喊話一事說，媒體評論的重點若是基於事實，就值得大家檢視。

她認為，是參選人的事？還是參選人父親的事？就要看媒體資料怎麼說。參選人應針對過去地方上盤根錯節的事情應該講清楚，跟政治勢力、資源是否有關？以前年代，真的是台灣非常重大事件，值得大家討論，是合理的。

至於被問及「顏寬恒有很多不公開行程？」林靜儀認為，前立委陳柏惟可以很明確告訴大家，他這段時間做了哪些地方服務，但顏寬恒好像無法很明確地說出他做了哪些，呼籲顏講清楚。

台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選民進黨參選人林靜儀今天上午八時到烏日公有零售市場拜票。記者趙容萱／攝影

林靜儀 顏寬恒 立委補選

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