陳建仁出訪波蘭、立陶宛 將在國際論壇發表演說

外交部今晚表示，前副總統陳建仁將訪問波蘭與立陶宛，並受邀出席國際論壇；陳建仁夫婦今（15）日晚間出發，預定21日於民主論壇結束後返台。

外交部表示，陳建仁應立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）邀請，將出席立陶宛於11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情、假訊息及複合式威脅。

外交部並表示，陳建仁另將先訪問波蘭，應邀訪問奧許維茲基金會，該基金會為紀念二戰期間在納粹集中營的受難者及倖存者而設立；陳建仁將參訪紀念館相關文物史料，並將見證該基金會為感念我國政府捐助而特別鐫刻的牌匾揭幕儀式。

外交部指出，陳建仁在公衛、科學的專業成就及對民主貢獻備受國內外推崇，這次受邀出席國際論壇，將持續強化台灣與民主社群的連結與友好關係。