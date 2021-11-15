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日台混血正妹選新北市議員？山田摩衣：對自己有期許

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
被勸進爭取民進黨提名參選明年新北市議員（板橋區）的立法院長游錫堃秘書山田摩衣，雖未正式表態，但今在臉書說，「對作為政治幕僚的自己有些期許，希望自己要努力跟商界、政界的前輩來看齊」，近日也勤走基層，企圖心不言可喻。圖／取自山田摩衣臉書
被勸進爭取民進黨提名參選明年新北市議員（板橋區）的立法院長游錫堃秘書山田摩衣，雖未正式表態，但今在臉書說，「對作為政治幕僚的自己有些期許，希望自己要努力跟商界、政界的前輩來看齊」，近日也勤走基層，企圖心不言可喻。圖／取自山田摩衣臉書

被勸進爭取民進黨提名參選明年新北市議員（板橋區）的立法院長游錫堃秘書山田摩衣，雖未正式表態，但今在臉書說，「對作為政治幕僚的自己有些期許，希望自己要努力跟商界、政界的前輩來看齊」，近日也勤走基層，企圖心不言可喻。

若山田摩衣確定參選板橋區市議員，與民進黨該區市議員戴瑋姍、被勸進參選的新北市府副發言人、「最美背後靈」戴湘儀，以及評估參選的國民黨發言人、「北漂最正主持人」李明璇，4人將成最美戰爭。

山田摩衣引述經濟部發布的產業經濟統計表示，台灣女性中小企業負責人家數逐年成長，2015年突破50萬家，2020年已達56萬827家；觀察每家中小企業銷售額，近10年來由女性企業主經營的年增幅相當亮眼，顯示「台灣女力崛起」。

山田摩衣說，在女性就業比率提高，進而興起創業的時代趨勢下，同樣情形也出現在女性參政；像是溫柔堅定的醫師林靜儀，勇於挑戰台中地方長期以來盤根錯節的政治勢力，也是女力展現之一，不可小覷。

山田摩衣表示，「我也對作為政治幕僚的自己有些期許，希望自己要努力跟商界、政界的前輩來看齊。」

山田摩衣為日台混血兒，小時候曾以童星參與多部本土劇演出，還參與歌后江蕙MV演出；2011年起擔任民進黨前立委辦公室高志鵬服務處副主任，之後短暫至民進黨新北市黨部任職，2020年游錫堃出任立法院長後擔任秘書至今。

民進黨 立法院

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