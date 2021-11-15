賴清德：文學與藝術讓台灣打拚精神流傳、國家繼續進步

副總統賴清德今天出席「第42屆吳三連獎贈獎典禮」，他表示，本屆得獎人為文學獎新詩類蕭水順（蕭蕭）、小說類得獎人鄭亦煦（伊格言）、藝術獎音樂類得獎人錢南章、雕塑類得獎人徐永旭。

賴清德致詞時表示，在43年前、經濟發展至上的年代，吳三連創立了「吳三連獎」，因為堅信只有文學和藝術最能表現人類自由的心靈。他認為，文學和藝術也是民主長遠存在的依據及國家人文精神的象徵，他要向吳三連先生表示敬意，也感謝吳三連獎基金會團隊的努力。

賴清德說，「吳三連獎」在台灣文學及藝術界中非常重要，得獎也非常不容易。除了在文學或藝術領域要有傑出表現，也要考量發展創造的潛力及對台灣本土的認同，才有機會得到這個獎。因此，他要恭喜所有得獎人，「也祝福他們在未來可以有更好的創作成績，以回報吳三連先生40多年前創設獎項的精神。」

賴清德提到，今年剛好是「台灣文化協會」成立100年，文協在文化、藝術及民主社會等各方面都有許多貢獻，而現在的台灣已經走入世界，也得到國際社會的肯定。吳三連對台灣的具體貢獻，不僅是舉辦讀報社、學校，他本身也是很成功的企業家，對台灣的民主、社會、經濟，都有很大的貢獻。

賴清德說，今年也是吳三連冥誕122年與第42屆「吳三連獎」贈獎典禮，用100年前「台灣文化協會」的成立精神及打拚目標來看，都應該對吳三連發自內心尊敬與追思，也希望吳三連為台灣打拚的精神能夠永遠流傳，讓台灣可以繼續進步。