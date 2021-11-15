李登輝紀念音樂會 「黃昏的故鄉」獻給李應元

李登輝基金會今晚在國家音樂廳舉辦「誠實自然：2021年李登輝紀念音樂會」，蔡英文總統及立法院前院長王金平、民進黨立法院黨團總召柯建銘、制憲基金會董事長辜寬敏、交通部前部長林佳龍及日本駐台代表泉裕泰等人皆受邀出席。節目包括日本童謠「紅蜻蜓」及李登輝夫人曾文惠最喜歡的「月夜愁」等歌曲，由淡江中學校友「八角塔男聲合唱團」擔綱演出。

今天音樂會也向日前逝世的駐泰國前代表李應元致敬，李應元早期遭國民黨政府列為黑名單而無法歸鄉，因此以歌曲「黃昏的故鄉」表達當代人對民主的嚮往，也紀念李應元。

今天內容分為十個主題，以李登輝為主軸，分為「日治出身」、「學生時代」、「愛情婚姻」、「家庭生活」、「農政專業」、「民主嚮往」、「總統直選」、「宗教信仰」、「隆重國葬」與「故人愛吟」。每一個主題都挑選李登輝生前聽過、唱過或是同時代的歌曲，希望讓聽眾在歌唱與導聆聲中進入李登輝的生命行旅，並由知名導演吳念真擔任音樂會的導聆人，以說書方式串場。

李登輝基金會執行長鄭睦群指出，過往李登輝基金會主要透過餐會募集營運資金，支持者也期盼看見李登輝本尊現身，「但現在李前總統已經回到天上了，因此未來李登輝基金會將以紀念音樂會取代募款餐會，再將這樣的感動化為對基金會的實質支持，繼續為深化台灣的民主自由而努力。」

鄭睦群指出，李登輝過去相當喜愛人文與藝術，台北市長任內推動「台北市音樂季」，更把音樂會帶進總統府，是前所未有的創舉。基金會將延續李登輝對藝術人文的執著，每年都舉辦紀念音樂會，不僅讓聽眾懷念憑弔李登輝，更再次省思李登輝對台灣的諸多貢獻。

李登輝基金會董事長李安妮今天也表示，李登輝基金會未來將盡心盡力催生「李登輝紀念圖書館」，同時在推動各項活動的過程中，也必定會以實現「深化台灣民主，團結台灣人民」為主要目的。