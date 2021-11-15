快訊

比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

吳怡農：不負責任的政黨才會想重啟核四 卻不談核廢料

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
公投說明會民眾熱情為高雄市長陳其邁加油，陳其邁也露出近期難得笑容。記者林巧璉／攝影
公投說明會民眾熱情為高雄市長陳其邁加油，陳其邁也露出近期難得笑容。記者林巧璉／攝影

民進黨從今晚開始展開高雄公投說明會接力賽，立委賴瑞隆舉辦前鎮場，邀請來特別來賓民進黨台北市黨部主任委員吳怡農宣講，吳怡農表示，高雄的前鎮、小港民眾長期以來為台灣的經濟發展犧牲，公投將決定台灣的未來，也與高雄的能源發展息息相關。吳怡農表示，國民黨要求重啟核四，卻絕口不提核廢料問題，這就是不負責任的政黨。

高雄市長陳其邁上台時現場播放滅火器歌曲，主持人市議員邱俊憲、高閔琳邀集現場群眾替陳其邁加油，陳其邁也難得露出笑容說，自己拚命到瘦了一圈、頭髮也白了，一年就這樣過去了，「台積電投資高雄要水、要電、要土地」，市府團隊就是緊緊緊。陳其邁話鋒一轉說，高雄的水、電當然都要給高雄用，高雄要能源轉型，台北要用電就要自己想辦法，「高雄人一定要投下三接不同意，難道要支持南電北送嗎？總不能犧牲高雄人的健康。」

陳其邁說，如果核四重啟發生意外，台灣面積小，每有人可以置身事外，「時代進步誰還要用黑金剛，當然是要用5G手機！誰要頭殼壞掉還要走回頭路？」陳其邁提及，宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜都已經提及沒有安全，就不能重啟核四，這個答案非常清楚。

吳怡農表示，國民黨不是負責任的政黨，過去國民黨反對公投綁大選，現在卻要求公投要綁大選；過去國民黨進口美牛，現在卻反對美豬進口。「負責任的政黨不會立場變來變去，公投從來都是政治問題，希望大家一定要投下不同意。」

「國民黨過去在馬英九時代就規畫了三接，現在蔡政府為了保護環境已大量退縮開發區域，國民黨卻扭曲政策要反三接。」吳怡農呼籲民眾在下月走出家門，投下4個不同意。

民進黨台北市黨部主任委員吳怡農與支持民眾合照。記者林巧璉／攝影
民進黨台北市黨部主任委員吳怡農與支持民眾合照。記者林巧璉／攝影
民進黨台北市黨部主任委員吳怡農至公投說明會前鎮場宣講。記者林巧璉／攝影
民進黨台北市黨部主任委員吳怡農至公投說明會前鎮場宣講。記者林巧璉／攝影

陳其邁 國民黨 吳怡農

延伸閱讀

民進黨公投高雄宣講開跑 蘇貞昌：國民黨對國家不忠誠

影／高市左營社宅動工 蘇貞昌：大庇天下寒士

公投綁大選昨是今非？陳其邁：民主實踐過程調整

台灣變地區！ 陳其邁要求國際同志遊行聯盟修改稱呼

相關新聞

基隆捷運互槓 北市府證實柯文哲、王國材26日面談

基隆捷運爭議，台北市長柯文哲與基隆市長林右昌、交通部長王國材等人隔空交火多日，傳出柯文哲、王國材將為基隆捷運案會面討論，...

林右昌：基隆捷運路線任內應可定案 不會為動工而動工

基隆市議會今天市政總質詢，基隆捷運仍是議員問政焦點。市議員莊錦田詢問基隆市長林右昌任內能否動工？林表示，對基捷路線在他任...

民眾黨全國議員提名喬不定 4連霸藍議員之子入列受關注

備戰2022年地方大選，民眾黨原預計在本月初提出第一波全國議員提名名單，結合公投宣講為選舉造勢，但最終僅新北、苗栗黨部提...

吳怡農：不負責任的政黨才會想重啟核四 卻不談核廢料

民進黨從今晚開始展開高雄公投說明會接力賽，立委賴瑞隆舉辦前鎮場，邀請來特別來賓民進黨台北市黨部主任委員吳怡農宣講，吳怡農...

民進黨團提修憲草案 周五付委審查

民進黨立法院黨團今正式提出修憲草案，重點包括將公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院與監察院、國家人權委員會改設於總統府...

與王國材26日談基隆捷運 柯文哲：主要是資源分配問題

交通部長王國材今出席桃園市政府舉辦「台鐵平鎮臨時站工程開工動土祈福典禮」，聯訪時表示已與台北市長柯文哲訂定26日見面，討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。