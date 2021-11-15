吳怡農：不負責任的政黨才會想重啟核四 卻不談核廢料

民進黨從今晚開始展開高雄公投說明會接力賽，立委賴瑞隆舉辦前鎮場，邀請來特別來賓民進黨台北市黨部主任委員吳怡農宣講，吳怡農表示，高雄的前鎮、小港民眾長期以來為台灣的經濟發展犧牲，公投將決定台灣的未來，也與高雄的能源發展息息相關。吳怡農表示，國民黨要求重啟核四，卻絕口不提核廢料問題，這就是不負責任的政黨。

高雄市長陳其邁上台時現場播放滅火器歌曲，主持人市議員邱俊憲、高閔琳邀集現場群眾替陳其邁加油，陳其邁也難得露出笑容說，自己拚命到瘦了一圈、頭髮也白了，一年就這樣過去了，「台積電投資高雄要水、要電、要土地」，市府團隊就是緊緊緊。陳其邁話鋒一轉說，高雄的水、電當然都要給高雄用，高雄要能源轉型，台北要用電就要自己想辦法，「高雄人一定要投下三接不同意，難道要支持南電北送嗎？總不能犧牲高雄人的健康。」

陳其邁說，如果核四重啟發生意外，台灣面積小，每有人可以置身事外，「時代進步誰還要用黑金剛，當然是要用5G手機！誰要頭殼壞掉還要走回頭路？」陳其邁提及，宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜都已經提及沒有安全，就不能重啟核四，這個答案非常清楚。

吳怡農表示，國民黨不是負責任的政黨，過去國民黨反對公投綁大選，現在卻要求公投要綁大選；過去國民黨進口美牛，現在卻反對美豬進口。「負責任的政黨不會立場變來變去，公投從來都是政治問題，希望大家一定要投下不同意。」