民進黨團提修憲草案 周五付委審查

民進黨立法院黨團今正式提出修憲草案，重點包括將公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院與監察院、國家人權委員會改設於總統府、調整總統任期、降低修憲門檻等。民進黨團書記長蔡適應表示，修憲草案送立法院程序委員會後，預計排入周五立法院會報告事項，並交付修憲委員會審查，至於能否趕上明年地方選舉併修憲複決，目前仍持保留態度。

民進黨中執會10月27日通過黨版修憲案，後續送請立法院黨團討論，歷經黨團憲改小組4次會議，主要調整內容為廢除監察院後的職權歸屬，上周五經黨團大會拍板定案，並依照立法院修憲程序啟動審議。

民進黨團修憲草案中，將公民權行使年齡下修為18歲，保障年輕世代公民參政權；廢考監後，考試院職權劃歸至行政院，監察院的彈劾權及審計權劃歸至立法院，落實三權分立，國家人權委員會則改設立於總統府，國家人權委員由總統提名，經立法院同意後任命。

草案也調整第16任總統任期，從民國117年5月19日，調整為117年2月29日止，縮短當選後就職前的等待期，避免看守交接期過長。另也降低修憲門檻，將現行修憲須經四分之一立委提議、四分之三立委出席、四分之三出席立委決議的規定，改為四分之一立委提議、三分之二立委出席、三分之二出席立委決議，公民複決門檻則從「有效同意票過選舉人總額之半數」，改為「選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意」。

蔡適應表示，修憲草案送程序委員會，列入周五院會報告事項後，將交付修憲委員會審查，但經委員會討論及朝野協商，這會期應該就已經休會，最快等到明年二月新會期開議，才可能做最後表決，並經公告半年後進行公民複決。

至於公民複決是否綁大選，蔡適應則說，還要再討論，因民進黨主張公投不要綁大選，修憲複決要不要綁，將成為另一個討論的問題，現階段以凝聚朝野共識、討論清楚修憲題目比較重要。