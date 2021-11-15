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與王國材26日談基隆捷運 柯文哲：主要是資源分配問題
交通部長王國材今出席桃園市政府舉辦「台鐵平鎮臨時站工程開工動土祈福典禮」，聯訪時表示已與台北市長柯文哲訂定26日見面，討論基隆捷運爭議問題。柯文哲今下午被問到此事時承認，屆時將討論資源分配問題。
王國材聯訪時除表示本月17日將與立法院交通委員至宜蘭討論高鐵延伸站址規畫，針對基隆捷運爭議議題，也與柯文哲約26日見面。
柯文哲今下午赴北市議會進行總質詢，議員阮昭雄表示，基隆捷運原本是公共政策議題，如今卻變成政治口水議題，認為2人願意好好坐下來談是健康、有幫助。
當天會討論什麼？柯文哲表示，主要是資源分配問題，基隆捷運有很大的問題，目前基隆捷運變成是民生汐止線的東延線，北市府目前將資源優先放在環狀線，民汐線不蓋，先去蓋民汐線的東延線，蓋完沒有效能。
台北市政府發言人陳智菡表示，雙方26日上午將在北市府會面，討論基隆捷運如何與台北交通更緊密結合、發揮更好效益，預計副市長彭振聲、交通局長陳學台、捷運局長張澤雄與會，會議不公開。
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