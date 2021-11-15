基隆捷運互槓 北市府證實柯文哲、王國材26日面談
基隆捷運爭議，台北市長柯文哲與基隆市長林右昌、交通部長王國材等人隔空交火多日，傳出柯文哲、王國材將為基隆捷運案會面討論，台北市政府發言人陳智菡今天證實，雙方確定於11月26日上午在台北市政府會面。陳智菡表示，王國材之前曾在媒體上表示，要來拜會市長柯文哲，柯文哲也採取相當開放的態度，上周正式收到交通部通知，北市隨即安排見面時間。
陳智菡表示，基隆捷運路線跨三縣市，台北市政府一貫的立場，是希望基捷能與北市交通密切結合，方便旅客並發揮最大效益；由於基隆捷運主要路段在新北市與基隆市，路段最終方案，應會由交通部、新北市和基隆市三方協調後定案。
基隆捷運爭議，台北市長柯文哲日前嗆民進黨，基隆輕軌變成基隆捷運，基隆捷運沒有基隆，根本是騙局，引發基隆市長林右昌回嗆柯說謊，指北北基首長會議有五共識；交通部長王國材也稱柯文哲有健忘症。
對於林右昌今天表示，基隆捷運綜合規劃部分應該可以在他的任內確定路線，只要大家有共識，有信心可以定案。傳出柯文哲將與王國材會面談基隆捷運，對此，北市府證實，兩人將於26日於北市府會面。
陳智菡表示，基隆捷運跨三縣市，由於基隆捷運主要路段在新北市與基隆市，路段最終方案，應會由交通部、新北市和基隆市三方協調後定案。
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