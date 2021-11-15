林右昌：基隆捷運路線任內應可定案 不會為動工而動工

基隆市議會今天市政總質詢，基隆捷運仍是議員問政焦點。市議員莊錦田詢問基隆市長林右昌任內能否動工？林表示，對基捷路線在他任內定案有信心，動工時間要看交通部推動期程，能夠在他任內動工當然很好，但不必為了動工而動工。

市議員楊秀玉說，基隆捷運這幾個月一直都是紙上談兵，給市民的感覺就是一直在畫餅讓人充飢，八堵到基隆間的問題還是沒有解決。市議員莊錦田也要求林右昌說明，在市長任內基隆捷運會不會動工。

林右昌說，任內綜合規劃部分應該可以把路線確定，他也非常希望八堵到基隆這段，接下來交通部提出可行方案，跟地方討論的時候可以多開公聽會，跟大家多討論，凝聚共識。至於動工時間要看交通部的進度，因為綜合規劃完了之後還有細部計畫，如機電等整個系統都需要細部設計，動工時間最後要看交通部推動期程。

他說，如果能夠在他任內動工當然覺得很好，但因為過去有太多太多的例子，「為了動工而動工」，台北捷運民生汐止線7、8年前也動過工，不止動過一次，動過好多次。民眾的眼睛是雪亮的，不要為了動工而動工，建議應該要務實一點。