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林右昌：基隆捷運路線任內應可定案 不會為動工而動工

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌。圖／基隆市政府提供

基隆市議會今天市政總質詢，基隆捷運仍是議員問政焦點。市議員莊錦田詢問基隆市長林右昌任內能否動工？林表示，對基捷路線在他任內定案有信心，動工時間要看交通部推動期程，能夠在他任內動工當然很好，但不必為了動工而動工。

市議員楊秀玉說，基隆捷運這幾個月一直都是紙上談兵，給市民的感覺就是一直在畫餅讓人充飢，八堵到基隆間的問題還是沒有解決。市議員莊錦田也要求林右昌說明，在市長任內基隆捷運會不會動工。

林右昌說，任內綜合規劃部分應該可以把路線確定，他也非常希望八堵到基隆這段，接下來交通部提出可行方案，跟地方討論的時候可以多開公聽會，跟大家多討論，凝聚共識。至於動工時間要看交通部的進度，因為綜合規劃完了之後還有細部計畫，如機電等整個系統都需要細部設計，動工時間最後要看交通部推動期程。

他說，如果能夠在他任內動工當然覺得很好，但因為過去有太多太多的例子，「為了動工而動工」，台北捷運民生汐止線7、8年前也動過工，不止動過一次，動過好多次。民眾的眼睛是雪亮的，不要為了動工而動工，建議應該要務實一點。

林右昌說，基隆捷運也不需要一定要在他的任內，「好像我逼著說一定要動工」，留下一個什麼歷史的記錄。基隆捷運建設因為推進到後面的深水區，大家應該用最務實、更務實的態度來面對它。他相信最後能夠蓋好、蓋成比較重要，不一定在他的任內一定要去動了一個土，才表示有個歷史動作，但是他會在任內全力推動，讓基隆捷運能夠往前進展，推動起步。

基隆市長林右昌今天在議會答詢表示，基隆捷運綜合規畫路線會在他市長任內定案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在議會答詢表示，基隆捷運綜合規畫路線會在他市長任內定案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在議會答詢表示，基隆捷運綜合規畫路線會在他市長任內定案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在議會答詢表示，基隆捷運綜合規畫路線會在他市長任內定案。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 交通部 林右昌

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