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民眾黨全國議員提名喬不定 4連霸藍議員之子入列受關注

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
4連霸的國民黨籍新北市議員陳明義(左)之子陳世軒(右)將爭取民眾黨提名，參選新莊選區議員，屆時可能出現父子分披藍、白戰袍同時參選議員的少見情況。圖／陳世軒提供
4連霸的國民黨籍新北市議員陳明義(左)之子陳世軒(右)將爭取民眾黨提名，參選新莊選區議員，屆時可能出現父子分披藍、白戰袍同時參選議員的少見情況。圖／陳世軒提供

備戰2022年地方大選，民眾黨原預計在本月初提出第一波全國議員提名名單，結合公投宣講為選舉造勢，但最終僅新北、苗栗黨部提出人選，且因程序不完備，選舉決策委員會決議延至12月再審查名單並進行提名。據了解，不少泛藍背景人士有意改披民眾黨戰袍參選議員，其中3連霸的國民黨籍新北市議員陳明義，其子陳世軒也爭取民眾黨提名，屆時將出現父子分披藍、白戰袍參選議員的少見情況。

民眾黨今年7月即成立選舉決策委員會，各縣市議員提名先由各縣市地方黨部進行徵選及審核，再將名單提至選決會，審查通過後報請中央委員會正式提名，但不少有意參選者不滿規則不清楚、地方黨部主委權力過大，導致提名過程中屢屢出現爭議。

民眾黨人士指出，10月29日的選決會審查第一波議員提名名單時，僅新北、苗栗黨部提交人選，人數不多且程序不完整，會中決議待各地方黨部補足程序，一個月後再審查，原訂11月初完成第一波提名的目標也因此延後。

據了解，此次審查的名單中，父親為國民黨議員陳明義的陳世軒，亮眼外型及特殊身分引發關注，雖陳世軒曾為國民黨員，並幫父親打過2020年新莊立委選戰，但他後來因至台北市府實習，又到民眾黨立委蔡壁如辦公室擔任秘書，與民眾黨越走越近，最終決定退出國民黨，全心爭取民眾黨提名參戰新莊議員，陳明義則將持續以國民黨籍參選五泰林選區議員。

陳世軒接受本報採訪時表示，過去他在新莊求學、工作，對新莊有濃厚感情，一直都很希望能為新莊服務，有感於民眾黨務實的政治理念，希望能爭取民眾黨提名，進入議會為新莊發聲、爭取建設；陳明義則表示，兒子有自己的人生規劃，「孩子大了，他是獨立的個體，他和我一樣的熱血真誠，雖然對政黨政治有不同的思維，我們做父母的就是理解、尊重。」

民眾黨新北市黨部此次提交的新北市議員參選人名單中，父親為國民黨議員陳明義的陳世軒，亮眼外型及特殊身分引發關注。圖／陳世軒提供
民眾黨新北市黨部此次提交的新北市議員參選人名單中，父親為國民黨議員陳明義的陳世軒，亮眼外型及特殊身分引發關注。圖／陳世軒提供

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